Yeni Kocaelispor’un yıldız adayı isimlerinden Melihcan Kutlu parmak ısırtıyor. Ünlü futbolcuların kuaförü olan Çukurbağ’da faaliyet gösteren Erkan Kutlu, fanatik bir Kocaelisporlu olarak Kemer’de de yerini almıştı. Kutlu, oğlunu da sıkı bir Kocaelisporlu iyi bir futbolcu olarak yetiştiriyor. Burak Uzuner’in talebesi olan Melihcan Kutlu, şöhret basamaklarını hızla yükseliyor.
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Melihcan da babasının izinde
Yeni Kocaelispor’un yıldız adayı isimlerinden Melihcan Kutlu parmak ısırtıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz