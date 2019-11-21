Melihcan da babasının izinde

Yeni Kocaelispor’un yıldız adayı isimlerinden Melihcan Kutlu parmak ısırtıyor. Ünlü futbolcuların kuaförü olan Çukurbağ’da faaliyet gösteren Erkan Kutlu, fanatik bir Kocaelisporlu olarak Kemer’de de yerini almıştı. Kutlu, oğlunu da sıkı bir Kocaelisporlu iyi bir futbolcu olarak yetiştiriyor. Burak Uzuner’in talebesi olan Melihcan Kutlu, şöhret basamaklarını hızla yükseliyor.