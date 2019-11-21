41 FK ŞAMPİYON: 2-1

Belediye Derince karşısında Murat ve Emir’in golleri ile sahadan 2-1 galip ayrılan Orhan Filiz’in talebeleri maçın ardından sevinç yaşarken, Derince tarafında ise hüzün hakimdi. Bu maç öncesi 41 FK’nın 32, ikinci Derince’nin de 30 puanı vardı. 41 FK maçı kazanınca fark 5’e çıktı. 41 Futbol Kulübü kalan 4 maçın 3’ünü hükmen kazanacak ve sadece İzmit Belediyespor maçını oynayacak. İzmit ekibi böylelikle Derince maçının ardından şampiyonluğun ilan etmeyi başardı.

FİLİZ: NE KADAR GURUR DUYSAM AZDIR

Taraftarının, ailelerinin ve futbolcu arkadaşlarının müthiş desteği karşısında coşan 41 FK’lı futbolcular, kendilerine destek verenlere de teşekkür etti. Genç teknik adam Orhan Filiz “Aslanlarımla ne kadar gurur duysam azdır. Hepsinin alnından öpüyorum” diyerek sporcularına, teknik ekipteki meslektaşlarına, kulüp başkan ve yönetimi ile velilere şükranlarını sundu.

41 FUTBOL KULÜBÜ: 2

BELEDİYE DERİNCESPOR: 1

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-14 Elit A.2)

HAKEM: Tahir Eren Eryılmaz***

41 FUTBOL KULÜBÜ: Beytullah***, Hasan***, Ensar***, Emir***, Fatih***, Eren***, Alperen*** (Yusuf**), Mustafa*** (Hüseyin**), Murat *** , Emirhan ***, Alper *** (Ozan **)

BELEDİYE DERİNCESPOR: Arda***, Selim**, Hamza***, Muhammet**, Harun**, Metin***, Yakup**, Sinan**, Eren***, Taha***, Emirhan**

GOLLER: Murat Dk.10, Emir Dk.25 (41 FK), Emirhan Dk.26 (Derince)

KIRMIZI KART: Murat DK.35