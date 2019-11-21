İzmit Gençler Birliği güldü Yahyakaptanlılar ağladı: 1-0

Alt yapıları ile parlayan iki kulübümüz İzmit Gençlerbirliği ile İzmit Yahya Kaptan U-14 futbol takımları, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda kıran kırana bir maça çıktı. Mücadeleyi Meriç’in 7. dakikadaki golü ile 1-0 kazanan İzmit Gençler Birliği, puanını 41’e çıkardı ve şampiyonluk yolunda avantajı eline geçirdi. İkinci sıradaki 1 maçı eksik Yahya Kaptan ise 37 puanda kaldı. Maçın ardından İzmit Gençlerbirliği takımı saha içinde inanılmaz bir sevinç yaşarken, Yahyakaptan’ın futbolcuları göz yaşlarına hakim olamadı. Bu hırs bile koca yürekli miniklerimizin ne kadar onurlu bir spor yaşantısı olduğunu anlatmaya yetti.

İZMİT GENÇLERBİRLİĞİ: 1

İZMİT YAHTAKAPTAN: 0

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-14 B)

HAKEM: Yusuf Öztürk ***

İZMİT GENÇLERBİRLİĞİ: Alper***, Kazım***, Ömer Faruk***, Sıraç***, Yağız***, Görkem*** (Emir***), Meriç***, Ataberk***, Mustafa***, Ömer Alp*** (Efe***), Harun*** (Berat***)

İZMİT YAHYAKAPTAN: Oruç***, Yiğit***, Caner**, Eray**, Efe** (Kerem**), Bünyamin***, Beren** (Berke**) (Türker**), Taha***, Kerem***, Emre** (Ayberk**), Mustafa**

GOL: Meriç Dk.7 (İzmit GB)