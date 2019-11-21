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Gülleri gitti Tekeli geldi!..

3. Lig 2. Grup’ta çalkantılı günler geçiren Gölcükspor’da, Sadi Tekelioğlu ve ekibi getirildi.
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3. Lig 2. Grup’ta çalkantılı günler geçiren Gölcükspor’da, teknik adam değişikliği yaşandı. Taner Gülleri ile yollar ayrılırken, 2005-2006 sezonunda Kocaelispor’u da çalıştıran Sadi Tekelioğlu, Kırmızı Siyahlı kulübün yeni teknik adamı oldu. Tekelioğlu’nun dün Gölcükspor ile ilk antrenmanına çıkması bekleniyordu.

KARŞILIKLI ANLAŞMA

Konu ile ilgili kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde: Yönetim kurulu ve teknik ekip arasında yapılan görüşme neticesinde takımımızda yaşanan başarısız tablo sonrası Taner Gülleri hocamız ve ekibi ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollar ayrılmış olup, takımın yeni teknik direktörlüğü görevine Sadi Tekelioğlu ve ekibi getirilmiştir. Taner Hocamız ve teknik ekibine, Gölcüksporumuza bugüne dek vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileriz. Yeni teknik ekibin camiamıza hayırlı uğurlu olması dileğiyle bilgilerinize arz olunur… -Gölcükspor yönetim kurulu-…

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