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Park halinde alev alan otomobili yanmaktan vatandaşlar kurtardı

İzmit'te hastane bahçesinde park halindeyken motor alevlere teslim olan otomobilde çıkan yangını vatandaşlar söndürdü.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şerafet Nalbant isimli vatandaşa ait 60 HG 993 plakalı otomobil park halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören vatandaşlar hemen hastanenin güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Güvenlik görevlilerinin getirdiği yangın tüpü ile alevlere müdahale edilirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelene ekipler yangına müdahale etti. Ekipler tarafından yapılan müdahalenin yangının elektrik aksamından kaynaklandığı tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bugün 15:34 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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