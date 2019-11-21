Hacı Hızır delegelerini seçti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit ilçede geçtiğimiz hafta başlayan mahalle delege seçimleri 24 Kasım tarihinde sona erecek. Kongre surecinde ilk olarak mahalle delegeleri belirlenme üzere sandıklar kuruldu. CHP İzmit hem mahallelerde hem de ilçe binasında yaptığı seçimlerle delegeleri belirlemeye devam ediyor.
Bugün İzmit ilçe binasında kurulan sandıkta Hacı Hızır Mahallesi delegelerini belirledi. Sandık sonucuna göre Necdet Aygül, Gülşen Kavas, Özlem Çalık, Ömer Kahya, Mehmet Demirtaş Hacı Hızır mahallesinin yeni delegeleri seçildi.
HACIHIZIR MAHALLESİ
Necdet Aygül
Gülşen Kavas
Özlem Çalık
Ömer Kahya
Mehmet Demirtaş
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz