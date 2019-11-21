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Hacı Hızır delegelerini seçti

CHP İzmit İlçe Örgütü’nün mahalle delege seçimleri kapsamında Hacı Hızır Mahallesi delegeleri belirlendi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit ilçede geçtiğimiz hafta başlayan mahalle delege seçimleri 24 Kasım tarihinde sona erecek. Kongre surecinde ilk olarak mahalle delegeleri belirlenme üzere sandıklar kuruldu. CHP İzmit hem mahallelerde hem de ilçe binasında yaptığı seçimlerle delegeleri belirlemeye devam ediyor.

Bugün İzmit ilçe binasında kurulan sandıkta Hacı Hızır Mahallesi delegelerini belirledi.  Sandık sonucuna göre Necdet Aygül, Gülşen Kavas, Özlem Çalık, Ömer Kahya, Mehmet Demirtaş Hacı Hızır mahallesinin yeni delegeleri seçildi.

HACIHIZIR MAHALLESİ

Necdet Aygül

Gülşen Kavas

Özlem Çalık

Ömer Kahya

Mehmet Demirtaş

Bugün 15:43 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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