Pekdemir İnşaat, A sınıfı oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2 Mart 2019 tarihindeki resmi gazetede, “Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıt Altına Alınması” hakkında yeni bir yönetmelik yayımladı. Buna göre, 2 Aralık 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, müteahhitler yeterlik sınıflarına ayrılacak ve yetki belgesi olmayan müteahhitler yapım işi üstlenemeyecek. Bu yönetmelik, ülkemizin süregelen sorunlarından biri olan yapı müteahhitliğini ekonomik ve teknik kriterler ile sınıflandıracak, kayıt altına alacak ve kontrol edecek. Tüm kriterlerin detaylı incelenmesi sonucu Pekdemir İnşaat, en üst sınıf olan “A Sınıfı” yetki belgesini almaya layık görüldü.

TÜKETİCİLER ARTIK MAĞDUR OLMAYACAK

Yetki belgesi sınıfları ilgili belediyelerce ruhsat aşamasında kontrol edilecek, böylece yeterli iş deneyimi ve uzmanlaşmış teknik ekibi olmayan, bilanço ve cirosu ile ekonomik güvence sağlayamayan, kayıtlı oldukları meslek odalarında temiz bir sicili ve bankalar nezdinde yeterli referansı bulunmayan kurum veya kişilerin sektörden elenmesi sağlanacak. Yapılan düzenleme sektör temsilcileri tarafından, hem tüketicilerin mağdur edilmemesi hem de sektörün kaliteli projelere ulaşması anlamında çok önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

MERT PEKDEMİR: A SINIFI OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ

Belirlenen standartlara uygun yapı inşa edilmesi faaliyetlerinin takibini sağlamak üzere, müteahhitlerin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine göre sınıflandırılarak, yetki belgesinin verildiğini vurgulayan Pekdemir İnşaat Genel Müdürü Mert Pekdemir, “Pekdemir İnşaat olarak, bir kez daha ilk ve tek olma geleneğini bozmayarak, bu sınıflar içerisindeki en üst sınıf olan A sınıfı yeterlik belgesine sahip, Kocaeli’deki ilk ve hali hazırda tek firma olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

METREKARE VE KONUT ADETİ SINIRI YOK

A en üst olmak üzere, H grubuna kadar sınıflandırma olduğunu ve A sınıfı yetki belgesine sahip olmak için çok sayıda kriteri karşılamanız gerektiğini vurgulayan Mert Pekdemir, “A sınıfı yetki belgesi, metrekare sınırı olmadan proje geliştirebileceğiniz yani her türlü ve her büyüklükteki işi yapmanız için bir kısıtın olmaması ve bunu yapabilecek yeterliğe sahip olduğunuz anlamına geliyor.” dedi.

A SINIFI İÇİN TERTEMİZ BİR SİCİLE SAHİP OLMAK GEREKİYOR

A sınıfı yetki belgesi için tüm kriterlerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından detaylı incelendiğini belirten Mert Pekdemir, “75 yıllık geçmişimizde yaptığımız tüm işlerde, her türlü yasal gerekliliği eksiksiz yerine getirmiş olmak, iskansız, ruhsatsız iş teslim etmemiş olmak, sahip olduğumuz bilgi birikimi, ekonomik ve mali yeterliğin sağlandığına ilişkin şirketimizin güçlü bilançosu, her türlü mesleki ve teknik yeterliğe sahip iş deneyimimiz, tüm yapı işlerinin ruhsata uygun olarak gerçekleştirilmesi, kanunla verilen tüm sorumlulukların yerine getirilmesi, A sınıfı müteahhit olmamızı sağlamıştır. Yetki belgesinin sürdürülebilmesi için de yine aynı şekilde tüm bu gereklilikleri ve vergi yükümlülüğünüzü de tam anlamıyla yerine getirmeye devam etmek gerekiyor.” dedi.

“ÖNCÜ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“A sınıfı yetki belgesine sahip olmak demek, aynı zamanda sektörümüzde doğru ve düzgün iş yaptığımızın tescillenmiş olması anlamına da geliyor ve bu, kurumumuz için ayrı bir gurur kaynağıdır” şeklinde sözlerini sürdüren Pekdemir, “Bugüne kadar her isteyenin kolaylıkla girebildiği bu sektörde, A sınıfı yetki belgesi, bizlere önemli bir sorumluluk da yüklüyor. Türkiye’de gayrimenkul sektöründe standartların üzerinde iş yapış şeklimiz olduğunu biliyoruz, bu yetki belgesi ile bundan sonra da üstlendiğimiz her işte standartlarımızı daha da yükselterek öncü ve örnek olarak çalışmaya devam edeceğiz” dedi.