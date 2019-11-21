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Özel Bilgi Köprüsü’nden Çocuk Kitapları söyleşisi

Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları anne-babaları ilgilendiren bir önemli etkinliğe daha imza attı. BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi Konferans Salon...
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Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları anne-babaları ilgilendiren bir önemli etkinliğe daha imza attı. BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte sosyal medya annesi olarak da bilinen Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr.Saniye Bencik Kangal, “Çocuk Kitapları” adıyla söyleşi ve imza günü düzenledi. Etkinliğe Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Kurucusu Ali Korkmaz, Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları idarecileri, müdürleri, öğretmenleri ve çok sayıda veli katılım gösterdi.

ÇOCUK VE EĞLENCE DEYİNCE…

Söyleşide konuşan Kangal, “Çocuk kitaplarını konuşurken biraz da kendimize dönerek iyi bir okuyucu olup olmadığımıza bakmalıyız. Bir konuyu merak ettiğimizde interneti kullanıyoruz. Ama bu ne kadar doğru? Örneğin arama motoruna “Çocuk ve eğlence” diye yazdığınızda karşınıza top, havuzlar, bilgisayar oyunları çıkıyor. Kitap seçeneği çıkmıyor. Oysa kitaplar çocuğunuzun hayal gücünü geliştirir, empati yapmasını sağlar, beynin tamamını kullandırır ve geliştirir” dedi. Büyük ilgiyle takip edilen interaktif söyleşi sonunda Kangal’a çiçek ve plaket takdim edildi.

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