Türkülerle engellerini aştılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından engellilere eğitim, istihdam, sporla rehabilitasyon, sosyal ve kültürel etkinlikler yapılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda farklı engel grubundan engelli vatandaşların yer aldığı Engelsiz Sanat Topluluğu korosu muhteşem bir konser verdi.

ENGELSİZ SANAT TOPLULUĞU

Kocaeli’nin farklı ilçelerinde farklı meslek gruplarına mensup 16 engelli koristten oluşan Engelsiz Sanat Topluluğu Türk Halk Müziği Korosu, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde dinleyenleri büyüledi. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından geçen yıl Şubat ayında kurulan Engelsiz Sanat Topluluğu’nun çalışmalarına 12 kişilik orkestra eşlik etti. Çok sayıda sanatseverin katıldığı konserde izleyenler söylenen türküler ile duygulu anlar yaşadı.

4 KORİSTTEN SOLO TÜRKÜ, 1 KORİSTTEN ŞİİR

Anlamlı konserde izleyenlerin beğenisini toplayan bölümlerden biri de 16 kişilik korist grubunda Ömer Demir, Enis Çelik, Rahim Kayar, Havva Alyurt ve Sonay Sevinç’in seslendirdiği türkülerdi. Sonay Sevinç, Dursun Kaptan türküsüyle Karadeniz havası yaşatırken, Ömer Demir “Mert Dayanır Namert Kaçar”, Rahim Kayar “Benden Selam Olsun”, Havva Alyurt’ta Çanakkale Derler Yeşil Söğütlü türküsüyle Anadolu havası estirdi. Enis Çelik ise şiirleriyle türkülere renklendirdi. Ayrıca Konserin bir bölümünde sahneye çıkan Karadeniz Horon ve Zeybek gösterisinin performansları da izlenmeye değerdi.