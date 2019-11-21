Usta Çı’rock konseri büyüledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ‘Hayatın İçindeyim’ projesinde yer alan Usta Çı’rock isimli Anadolu Rock grubunun konseri, izleyenleri büyüledi. 60 yaş üzeri ve genç üyelerin harmanlandığı grup hafızlara kazınmış şarkıları izleyenlere seslendirdi.

“HAYATIN İÇİNDEYİM”

60 yaş üzeri fiziki ve zihni bütünlüğe sahip, öz bakım ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde olan bireylere yaşam kalitelerini artırarak, durağan bir hayat tarzından aktif ve sağlıklı bir yaşam tarzına geçmelerini sağlayacak Hayatın İçindeyim” projesi başladı. Proje ilk olarak Körfez, Başiskele, Gölcük, Karamürsel, İzmit ilçelerinde hayata geçirildi.

KIDEMLİLER-GENÇLER

Bu proje kapsamında oluşturulan hobi kulüplerinden biri olan Sanat Kulübü dün ilk meyvesini verdi. Sanat Kulübü üyelerinden oluşan Usta Çı’Rock isimli Rock grubu Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde konser verdi. 60 yaş üzeri ve genç üyelerin bulunduğu konserde Anadolu Rock tarzında şarkılar söylendi.

DOYASIYA EĞLENDİLER

Önceki gün gerçekleştirilen konserde salonu dolduran izleyenler söylenen şarkılara hem eşlik ettiler hem de oynadılar. Salona sığmayan vatandaşlar konser boyunca Anadolu Rock şarkılarına eşlik ettiler. Konser sonunda sahneye çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak’a sürpriz yapan grup sahnede birlikte İkinci Bahar şarkısını söylediler. Sonrasında konser Başkan Vekili Yaşar Çakmak’ın gruba çiçek takdim ederek hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.