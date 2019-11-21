Gölcük İlim Yayma’dan Cengiz Karabulut'a ziyaret

İlim Yayma Cemiyeti Gölcük Şube Başkanı Mustafa Adem Demir ve cemiyet üyeleri, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut'u makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Başkan Demir, asıl amaçlarının milli ve manevi değerleri korumak olduğunu ifade ederken, " Türkiye'de bugün, İlim Yayma Cemiyeti bünyesinde yaklaşık 30.000 öğrencinin barındığı 174 öğrenci yurdu ve halka yönelik çalışmaların da yapıldığı 175 şube bulunmaktadır. Aynı zamanda İlim Yayma Cemiyeti, kuruluşundan itibaren ihtiyaç sahibi başarılı binlerce öğrenciye burslar vermiştir.

ÜSTÜN HİZMET PLAKETİ

Yapılan tüm bu çalışmalar ve Türk Milli Eğitimine Cemiyetimizin vermiş olduğu destek; Cumhurbaşkanlığı tarafından "Üstün Hizmet Plaketi" Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Şükran Plaketi" ile takdir görmüştür. İlim Yayma Cemiyeti, kamu yararına çalışan dernek statüsündedir" dedi. 1979 yılında kurulan Gölcük Şubesinin çalışmaları hakkında bilgi verildi ve istişare edildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren kaymakam Karabulut, " ilçemizin gelişmesi ve kalkınması için hep birlikte çalışacağız "dedi. Ziyaretin sonunda Demir, kaymakam Karabulut'a kitap hediye etti.