Hürriyet, saklı hazineyi gün yüzüne çıkardı

İzmit Belediyesi, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün naşının İzmit’ten Ankara’ya götürülüşünün 81. yılında herkesi duygulandıran bir etkinliğe imza attı. İzmit Belediyesi, 1973 yılında İzmitli yönetmen Kunt Tulgar’ın yapımını üstlendiği büyük önderin hayatını anlatan ve dönemin görüntülerini içeren ‘Atatürk’ belgeselinin film bobinlerini geri dönüşümde bulan Cemal Derya ile iş birliği yaparak, eşsiz eseri, TMMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Taş Bina’da yapılan gösterimle İzmitlilerle buluşturdu.

YOĞUN İLGİ

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Kocaeli Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve yönetimi, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Engin Akbulut, Atatürk belgeselinin yapımcısı Kunt Tulgar ve Ata’ya saygılarını sunmak isteyen çok sayıda İzmitli katıldı.

DERYA VE TULGAR’A TEŞEKKÜR

Gösterim öncesi konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “19 Kasım İzmit için önemli bir tarih. Atamızın manevi huzurunda bir kez daha kendisini saygıyla anıyoruz. Çok ilginç bir şekilde bu akşam sizlerle buluşturacağımız belgeselin bobinlerine ulaştık. Büyük dikkati sayesinde bobinleri geri dönüşümde bulan ve bizlere ileten Cemal Derya’ya bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Değerli yapımcı Kunt Tulgar’a da bizi böyle bir eserle buluşturduğu için ayrıca teşekkürlerimi iletmek istiyorum” diye konuştu.

ATATÜRK İLE İZMİT’TE KARŞILAŞAN ÇOCUK

Katılımcılar arasında yer alan ve Atatürk’ün İzmit’e geldiği dönemde henüz çocukken kendisiyle karşılaşan Fikret Gezenler, Ata’yla yaşadığı anısını paylaştı. Fikret Gezenler, Atatürk ile yaşadığı anıyı gözyaşları içerisinde şu sözlerle aktardı; “O dönem Yeni Turan’da talebeydim. 3 kız arkadaşımla birlikte Atatürk’ün geldiğini duyunca okuldan kaçtık. Şu anda Merkez Bankası’nın bulunduğu tersane yoluna indik. Atatürk arabasından bastonu ve fötr şapkasıyla indi. Biz ona ulaşmaya çalışırken, askerler bizi tuttu. Atatürk ise ‘Bırakın gelsinler’ diye askerlere seslendi. Önce kız arkadaşlarım Atatürk’e koşarak ellerinden öptü. Ardından ben giderek elinden öptüm. Atatürk bize dedi ki; ‘Evlatlarım biz bu vatanı düşman işgalinden kurtardık. Şimdi de vatanı size emanet ediyorum”. Gezenler’in anlatımında salonda duygu seli yaşandı.