“Hayatı kolaylaştıran projelere devam ediyoruz”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Hasan Gemici Spor Salonu girişi ile Kartepe ilçesi Çuhane Caddesi arasında kalan kısmı duble yola çevirecek Salim Dervişoğlu Caddesi’nin yapım çalışmalarının son durumunu yerinde inceledi. 42 Evler yaya üst geçidi ile İlkadım Köprüsü arasındaki 850 metrelik kısmı duble olarak hizmete açılan projenin en ince detayına kadar yakından ilgilenen ve denetleyen Başkan Büyükakın’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Ayşegül Yalçınkaya, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Cenan Turan ve teknik personeller eşlik etti. Başkan Büyükakın incelemede” Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran projelere devam edeceğiz” dedi.

“HİZMET İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUZ”

Salim Dervişoğlu Caddesi’nden Sebze ve Meyve Hali’ne bağlantı yolunu ve beraberindeki dere ıslahının yapımını da inceleyen Başkan Büyükakın, proje hakkında detaylı bir sunum aldı. Trafiğin yeni oluşturulan Köseköy yönündeki yola aktarılmasının ardından üst yapı ve tretuvar imalatlarını da kontrol eden Başkan Büyükakın, ulaşımın bu yola aktarılmasından sonra İstanbul yönü imalatlarını denetledi. Orta refüj peyzaj çalışması ile duvar üstü ferforje imalatlarını da kontrol eden Başkan Büyükakın, “Her fırsatta söylediğimiz gibi halkımızın bizden hizmet beklentisine çok çalışarak cevap veriyoruz. Ülkemizin ve kentimizin tüm kaynaklarını insanımıza hizmet olarak geri döndürmek gibi büyük bir çabamız var” açıklamasını yaptı