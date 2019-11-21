Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:07 TSİ- Siyaset G: Bugün 16:09 TSİ

“Hayatı kolaylaştıran projelere devam ediyoruz”

Başkan Büyükakın, yapımı süratle devam eden Salim Dervişoğlu Caddesi’nde inceleme yaptı. Büyükakın vatandaşların hizmet beklentisine, çok çalışarak cevap verdiklerini söyledi
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Hasan Gemici Spor Salonu girişi ile Kartepe ilçesi Çuhane Caddesi arasında kalan kısmı duble yola çevirecek Salim Dervişoğlu Caddesi’nin yapım çalışmalarının son durumunu yerinde inceledi. 42 Evler yaya üst geçidi ile İlkadım Köprüsü arasındaki 850 metrelik kısmı duble olarak hizmete açılan projenin en ince detayına kadar yakından ilgilenen ve denetleyen Başkan Büyükakın’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Ayşegül Yalçınkaya, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Cenan Turan ve teknik personeller eşlik etti. Başkan Büyükakın incelemede” Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran projelere devam edeceğiz” dedi.

“HİZMET İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUZ”

Salim Dervişoğlu Caddesi’nden Sebze ve Meyve Hali’ne bağlantı yolunu ve beraberindeki dere ıslahının yapımını da inceleyen Başkan Büyükakın, proje hakkında detaylı bir sunum aldı.  Trafiğin yeni oluşturulan Köseköy yönündeki yola aktarılmasının ardından üst yapı ve tretuvar imalatlarını da kontrol eden Başkan Büyükakın, ulaşımın bu yola aktarılmasından sonra İstanbul yönü imalatlarını denetledi. Orta refüj peyzaj çalışması ile duvar üstü ferforje imalatlarını da kontrol eden Başkan Büyükakın, “Her fırsatta söylediğimiz gibi halkımızın bizden hizmet beklentisine çok çalışarak cevap veriyoruz. Ülkemizin ve kentimizin tüm kaynaklarını insanımıza hizmet olarak geri döndürmek gibi büyük bir çabamız var” açıklamasını yaptı

Bugün 16:07 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bilal Erdoğan hakkında ilginç iddia mask
Bilal Erdoğan hakkında ilginç iddia
"AKP ile kolisyon kurarız" mask
"AKP ile kolisyon kurarız"
300 milyon lirayı bulmak için yola koyuldular mask
300 milyon lirayı bulmak için yola koyuldular
AKP'de bir istifa daha mask
AKP'de bir istifa daha
Erdoğan'dan o isimlere teşekkür mask
Erdoğan'dan o isimlere teşekkür
CHP'de İnce hareketliliği mask
CHP'de İnce hareketliliği
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Masaj salonuna fuhuş baskını! mask
Masaj salonuna fuhuş baskını!
Kimlik ve ehliyet yenileme için son tarih belli oldu mask
Kimlik ve ehliyet yenileme için son tarih belli oldu
Karamürsel’de denize atılan şey şaşırttı mask
Karamürsel’de denize atılan şey şaşırttı
Meteoroloji uyardı: O gün yağmur yağacak! mask
Meteoroloji uyardı: O gün yağmur yağacak!
Hürriyet açıkladı: "Halkevini..." mask
Hürriyet açıkladı: "Halkevini..."
Yeni düzenleme İzmit'te kafa karıştırdı! mask
Yeni düzenleme İzmit'te kafa karıştırdı!

GALERİ

Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü mask
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu mask
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor mask
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor" mask
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor"
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı! mask
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı!
Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor mask
Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL