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Şanbaz Yıldız, Gebze’ye konuk oldu

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Gebze Kent Meydanı’nda bulunan İYİ Parti üyelik standına konuk oldu. Çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldız, il yöneticileri ile beraber Gebze Kent Meydanındaki partilileri ziyaret etti.
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Gebze Kent Meydanı’nda düzenlenen ziyaret programına İl Kadın Kolları Başkanı Pelin Dönge ve ekibi de katıldı. İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Özhan Öztürk, İYİ Parti Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Seda Yalçınkaya Moderen ve ilçe yönetimi İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve ekibini ağırladı. Programda Meclis üyesi Birol Elüstü de bulundu.

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Partiye yeni üyeler kazandırma konusundaki çalışmaları oldukça olumlu bulan İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Bugün Gebze’ye konuk olup üye çalışmalarını yerinde görmek, partililerimize destek olmak ve arkadaşlarımızla sohbet etmek istedim. Görünen o ki her şey yolunda, partililerimizin başarılarının devamını diliyorum” derken İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Özhan Öztürk de, Başkan Yıldız’a ziyareti için teşekkür etti.

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