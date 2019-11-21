İmzalar GTÜ - KOSGEB iş birliğine atıldı

GTÜ ile KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) arasında Ar-Ge ve İnovasyon İş Birliği Protokolü imzalandı. Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ile KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt’un imzaladığı protokol, iki kurum arasındaki ilişkileri geliştirmeyi amaçlıyor. İş birliği kapsamında KOSGEB’in Ar-Ge İnovasyon ile Endüstriyel Uygulama destek programlarında projeleri değerlendiren kurulda GTÜ’den akademisyenler de yer alacak.

KURULLARA 3’ER ÜYE

Rektör Prof. Dr. Aslan, protokolün iki kuruma da hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, ev sahipliğinden dolayı Uzkurt’a teşekkür etti. KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Uzkurt, Rektör Aslan’ın hem ziyaretinden hem de imzalanan bu protokolden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KOSGEB ile Gebze Teknik Üniversitesi arasındaki bağı daha da güçlendirmek istediklerini kaydetti. İmzalanan protokolle, KOSGEB’in Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama destek programlarında projeleri değerlendiren kurullarda, Gebze Teknik Üniversitesi’nden ve KOSGEB’ten ve 3’er üye değerlendirme yapacak.