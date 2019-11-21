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Başkan Turan ve Başsavcı Karakoç Yelkencioğlu Konağı’nı gezdi

Kandıra Belediye Belediye Başkanı Adnan Turan, Kandıra Başsavcısı Emrah Karakoç’a,  Yelkencioğlu Konağın’ı tanıttı
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Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, tarihi değeri olan konağı gezen Başsavcı Karakoç’a Başkan Turan tarafından Kandıra ve konak tarihi hakkında bilgiler verildi. Kandıra Belediyesi Yelkencioğlu Konağı’nda tarihi dokuya sahip eserleri gezen Başkan Turan ve Başsavcı Karakoç, müzelerin tarihin eski dönemlerinde yaşamış toplumları bilim ve sanat açısından inceleyerek hem günümüzü hem de geleceği aydınlatmak amacını taşıyan kurumlar olduğunu ifade etti.

TARİHİ PROJELER SÜRECEK

Başsavcı Karakoç, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’a 150 yılı aşkın tarihe sahip olan konağı koruyarak, bizleri eskilere götüren eserleri kazandırdıkları için teşekkür etti. Toplumun aydınlatılmasında müzelerin önemine vurguda bulunan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, “Yelkencioğlu Konağımız her gün yüzlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Kandıra’mızın kültürel ve tarihsel değeri olan nesnelerin toplanıp sergilendiği Yelkencioğlu Konağımızın yanı sıra, ilçenin tarihi dokusunu yansıtan proje ve çalışmalarımız sürecek”dedi.

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