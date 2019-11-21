TÜİK ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, kasımda geçen aya göre yüzde 5,2 arttı. Ekimde 57 olan endeks değeri kasımda 59,9'a yükseldi. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 6,1 artarak 79,3 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi kasımda yüzde 6,9 artarak 73,4'ten 78,5'e çıktı.
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Tüketici güven endeksi açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Tüketici güven endeksi kasım ayında 59.9 olurken; önceki veri 57 seviyesindeydi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz