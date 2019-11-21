CHP’li Kaya’dan, otobüste tacize sert tepki

Kaya açıklamasında, “Genç bir kadın öğrencimiz Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı bir otobüste kendini bilmez biri tarafından sözlü tacize uğradı. “Senin değerli bir hazinen olsa saklamaz mıydın?” Bu cümlenin bir kadın hele ki bir insan için uyandırabileceği ürpertiyi kimse hissedemiyor mu? Çocuğuma, çocuğumuza gözü kayıyor iradesi olmayan insanların, edebi ve edepsizliği bilmeyen insanların. Öğretemiyoruz insanlara nerde kimi savunması gerektiğini, öğrenemiyor insanlar” dedi.

BÜYÜKŞEHİR PERSONELE EĞİTİM VERİYOR MU?

“Gözüm sana kayıyor, karşımda oturma” diyecek kadar aklını yitirmiş bir zat’a hak ettiği tepkiyi göstermemesi yetkilileri endişelendiriyor mu?” diye soran Kaya, “Beyefendi size bir şey demedi’; diyerek tacizi sıradanlaştıran ahlaksızlığa çanak tutan ve o esnada hakkı arayan genç kadına tehditkar bir tavırla “Susun! Herkesi rahatsız ediyorsunuz.” diyerek çıkışan şoför hakkında Büyükşehir Belediyesi nasıl bir tavır takınacak merak etmekteyiz. Büyükşehir belediyesi toplu taşımayı tercih eden yurttaşlarımızın kişilik haklarını, can ve mal güvenliklerini koruma altına alacak gerekli tedbirleri alarak meydana gelebilecek herhangi bir saldırı, taciz, haksızlık, hakaret ve kayıp karşısında personele yapması gerekenler hakkında gerekli eğitimi vermekte midir?” dedi.