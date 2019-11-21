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Çayırova Saadet’te kongre heyecanı

Saadet Partisi Çayırova İlçe Başkanlığı 4. Olağan ilçe kongresini gerçekleştirmek için hazırlıklara başladı
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Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek kongre için hazırlıklara başlayan Yusuf Aksu ve yönetimi, hafta başında ilçe başkanlık binasında yapılan Ekim Ayı İlçe Divan Toplantısı’nda kongre süreci için çalışmalara başladı. Divan toplantısında ilk istişareleri yapan Aksu  ‘’Teşkilatımızın tüm kademeleri ve toplumun her kesimiyle istişarelerimizi yaparak ilçemiz ve partimiz için en faydalı sonuca ulaşacağız’’ dedi.

TEK TEMSİLCİSİ SAADET PARTİSİ

Milli Görüş hareketinin 50 yıllık bir geçmişi ve gelecek nesillere aktaracağı engin bir vizyonunun olduğunu belirten Aksu, bu davanın kurucusu ve lideri olan merhum Necmettin Erbakan hocamızın söylediği gibi ‘’Milli Görüş ve onun tek temsilcisi olan Saadet Partisi kadroları olarak bizler hiçbir dünyevi beklenti içinde olmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu sebeple ilk gün ki aşk, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde 4. olağan kongremizi inşallah muhteşem bir coşku ve heyecanla gerçekleştireceğiz. Kongre sürecimizin ilk adımı olan istişarelerimize başladık elhamdülillah. İnanıyorum ki bu bayrağı kim devralırsa alsın halka hizmeti hakka hizmet olarak görüp bu kutlu davayı en güzel şekilde temsil edecektir’’ dedi.

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