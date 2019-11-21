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Türk İş Genel Başkanı Gölcük'ten destek istedi

Türk İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk Metal Sendikası ve Türk Harb-İŞ Sendikası Kocaeli Şubesini ziyaret etti
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5-7 Aralık tarihlerinde yapılacak olan 23. Olağan Genel Kurul öncesi  Türk İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk Metal Sendikası Başkanı Mehmet Şener ve Türk Harb-İŞ Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı Turhan Yıldız’ı sendika binalarında ziyaret ederek destek istedi. Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı Turhan Yıldız, “Ergün Atalay Kocaeli şubemizi ziyaret ederek bizleri onurlandırmıştır. 5-7 Aralık tarihinde yapılacak olan 23. Olağan Genel Kurul’da kendilerine başarılar diliyor ve destekliyoruz. Kongrenin sloganı ; emeğimizden de , vatanımızdan da vazgeçmeyeceğiz” dedi.

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