Türk İş Genel Başkanı Gölcük'ten destek istedi

5-7 Aralık tarihlerinde yapılacak olan 23. Olağan Genel Kurul öncesi Türk İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk Metal Sendikası Başkanı Mehmet Şener ve Türk Harb-İŞ Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı Turhan Yıldız’ı sendika binalarında ziyaret ederek destek istedi. Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı Turhan Yıldız, “Ergün Atalay Kocaeli şubemizi ziyaret ederek bizleri onurlandırmıştır. 5-7 Aralık tarihinde yapılacak olan 23. Olağan Genel Kurul’da kendilerine başarılar diliyor ve destekliyoruz. Kongrenin sloganı ; emeğimizden de , vatanımızdan da vazgeçmeyeceğiz” dedi.