Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:14 TSİ- Siyaset G: Bugün 16:16 TSİ

Ersoy, Hürriyet’in zam sözünü hatırlattı

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy yaptığı açıklamada; 31 Mart yerel seçimlerinden önce işçilere zam sözü veren İzmit Belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e zam sözünü hatırlattı
mask

Ersoy; “Taşeron firmalarda çalışırken, 2018 Nisan ayında 696 KHK ile belediye şirketlerine geçen ve 2019 yılı için yüzde 4+4 zam verilen işçilere 2019 enflasyonun yüzde 20 çıkmasından dolayı mağduriyeti gidermek için 31 Mart seçimlerinden önce yaptığımız girişimler sonucunda başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve birçok ilçe belediye başkan adayı işçilere sosyal medya ve basın yoluyla zam sözü vermişlerdi. O gün İzmit Belediye Başkan adayı olan Hürriyet de bu kervana katılmış ve 1200 işçiye mesaj çekerek 800 lira zam sözü vermişti. Ancak seçim üzerinden 8 ay geçmesine rağmen hala verdiği sözü tutmamıştır.

MESAİ ÜCRETLERİ ÖDENMİYOR

İşçiler kendisine zam sözünü hatırlattığında, ‘Belediyede para yok’ diye cevap veren Sayın Hürriyet’e buradan soruyorum, işçilere para yok diyorken, kamuoyuna israfı kestik  şu kadar tasarruf yaptık söyleminde bulunuyorsunuz, ancak bütçesi İzmit Belediyesi’nden çok daha düşük olan ilçe belediyeleri işçilere verdiği sözü tutarken,  bırakın 630-TL  zam sözünü, işçilerin yapmış olduğu fazla mesai ücretlerini dahi kaç aydır  neden ödemiyorsunuz? Sn Fatma Kaplan Hürriyet, gece gündüz belediyenin en zor işlerinde çalışan, enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında ezilen işçiler sizden kendilerine verdiğiniz sözü tutmanızı bekliyor. Temizlik işlerinde çalışan ve kaç aydır fazla mesai ücretlerini alamayan işçiler, ücretlerinin ödenmesini bekliyor” dedi.

Bugün 16:14 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bilal Erdoğan hakkında ilginç iddia mask
Bilal Erdoğan hakkında ilginç iddia
"AKP ile kolisyon kurarız" mask
"AKP ile kolisyon kurarız"
300 milyon lirayı bulmak için yola koyuldular mask
300 milyon lirayı bulmak için yola koyuldular
AKP'de bir istifa daha mask
AKP'de bir istifa daha
Erdoğan'dan o isimlere teşekkür mask
Erdoğan'dan o isimlere teşekkür
CHP'de İnce hareketliliği mask
CHP'de İnce hareketliliği
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Masaj salonuna fuhuş baskını! mask
Masaj salonuna fuhuş baskını!
Kimlik ve ehliyet yenileme için son tarih belli oldu mask
Kimlik ve ehliyet yenileme için son tarih belli oldu
Karamürsel’de denize atılan şey şaşırttı mask
Karamürsel’de denize atılan şey şaşırttı
Meteoroloji uyardı: O gün yağmur yağacak! mask
Meteoroloji uyardı: O gün yağmur yağacak!
Hürriyet açıkladı: "Halkevini..." mask
Hürriyet açıkladı: "Halkevini..."
Yeni düzenleme İzmit'te kafa karıştırdı! mask
Yeni düzenleme İzmit'te kafa karıştırdı!

GALERİ

Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü mask
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu mask
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor mask
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor" mask
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor"
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı! mask
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı!
Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor mask
Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL