Ersoy, Hürriyet’in zam sözünü hatırlattı

Ersoy; “Taşeron firmalarda çalışırken, 2018 Nisan ayında 696 KHK ile belediye şirketlerine geçen ve 2019 yılı için yüzde 4+4 zam verilen işçilere 2019 enflasyonun yüzde 20 çıkmasından dolayı mağduriyeti gidermek için 31 Mart seçimlerinden önce yaptığımız girişimler sonucunda başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve birçok ilçe belediye başkan adayı işçilere sosyal medya ve basın yoluyla zam sözü vermişlerdi. O gün İzmit Belediye Başkan adayı olan Hürriyet de bu kervana katılmış ve 1200 işçiye mesaj çekerek 800 lira zam sözü vermişti. Ancak seçim üzerinden 8 ay geçmesine rağmen hala verdiği sözü tutmamıştır.

MESAİ ÜCRETLERİ ÖDENMİYOR

İşçiler kendisine zam sözünü hatırlattığında, ‘Belediyede para yok’ diye cevap veren Sayın Hürriyet’e buradan soruyorum, işçilere para yok diyorken, kamuoyuna israfı kestik şu kadar tasarruf yaptık söyleminde bulunuyorsunuz, ancak bütçesi İzmit Belediyesi’nden çok daha düşük olan ilçe belediyeleri işçilere verdiği sözü tutarken, bırakın 630-TL zam sözünü, işçilerin yapmış olduğu fazla mesai ücretlerini dahi kaç aydır neden ödemiyorsunuz? Sn Fatma Kaplan Hürriyet, gece gündüz belediyenin en zor işlerinde çalışan, enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında ezilen işçiler sizden kendilerine verdiğiniz sözü tutmanızı bekliyor. Temizlik işlerinde çalışan ve kaç aydır fazla mesai ücretlerini alamayan işçiler, ücretlerinin ödenmesini bekliyor” dedi.