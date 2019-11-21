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Kocaeli'de hastanelere 41 sağlık personeli atandı!

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği esas alınarak yılda iki kez yapılan Sağlık Tesisleri il içi atama başvuruları açıklandı.

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Kocaeli’deki tüm sağlık tesislerinin kadro ihtiyaçlarına göre açılan uygun kadrolara her branştan başvuran sağlık çalışanlarının müracaatları, oluşturulan komisyon tarafından değerlendirildi. Bu şekilde 2019 Kasım ayı döneminde yer değişikliği usul ve esaslarına göre atamaları gerçekleşen 41 personel önümüzdeki dönemde talep ettikleri yeni sağlık tesislerinde göreve başlayacak.

İL İÇİ ATAMALAR MOTİVASYONU ARTIRIYOR

Sağlık personellerinin yoğun olarak talep ettiği il içi atama işlemleri hakkında açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney “Bakanlığımızın ilgili mevzuatı gereğince sağlık tesislerinde ihtiyaç duyulan birimlere, nitelikli sağlık hizmetlerinin devamını sağlamak için, Kasım dönemi il içi atamalar tamamlandı. Aile bütünlüğünü korumak, ulaşım kolaylığı, şeffaflık, çalışan memnuniyeti açısından çok önemsediğimiz bu uygulama personelimizin motivasyonunu arttırarak işlerinde daha başarılı olmalarını sağlıyor. Talepleri doğrultusunda atamaları gerçekleşen sağlık çalışanlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum” dedi.

41 SAĞLIK PERSONELİ YENİ GÖREVİNE BAŞLAYACAK

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı,

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı,

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine 1 İç Hastalıkları Uzmanı,

Kocaeli Devlet Hastanesine 1 Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

Sağlık TesislerineHemşire Branşında Seka Devlet Hastanesine 3, Kocaeli Devlet Hastanesine 2, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine 1, Dilovası İlçe Sağlık Müdürlüğüne 1 personel,Ebe Branşında Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine 1, Kandıra Devlet Hastanesine 1 personel atandı. Ayrıca 5 Tıbbi Sekreter, 3 Röntgen Teknisyeni, 3 İlk ve Acil yardım Teknisyeni/Teknikeri, 2 Toplum Sağlığı Memuru, 1 Patolojik Anatomi Teknikeri, 1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 2 Hizmetli personel ataması gerçekleşti. Atama işlemleri yapılan sağlık personelleri önümüzdeki günlerde yeni görev yerlerine başlayacak.

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