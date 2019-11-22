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Kocaeli'de trafik kilit!

Çetin Emeç Köprüsü'nün kaldırılması çalışmaları nedeniyle D-100 İzmit yönünde trafik felç oldu
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İzmit Yenidoğan D-100 karayolu üzerinde bulunan Çetin Emeç Köprüsü'nün kaldırılma çalışmaları nedeniyle İzmit yönü bu sabah resmen durma noktasına geldi.  Trafikte dakikalarca bekleyen vatandaşlar için yol resmen çileye dönüştü. İşe yetişmeye çalışan toplu taşımadaki vatandaşlar otobüsten inip yollarına yürüyerek devam ettiler.

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Yorumlar

(3)
03

Emre - Arkadaş zaten trafik cuma günü yoğun oluyo. Başka saat mi kalmadı. Hadi ben öğrenciyim her gün trafikte olan birisi değilim. Ama işi gücü olanlar ne yapsın. Bana göre İzmiti tıkayan duraklardan biri orduevi. Oraya acil bi çözüm bulunmalı.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 22 Kasım 12:02
01

A - Şu işi hafta sonu gece yapsalar olmuyor mu milleti rezil ediyorlar

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 22 Kasım 09:12
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