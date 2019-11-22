Kocaeli'de trafik kilit!

Emre - Arkadaş zaten trafik cuma günü yoğun oluyo. Başka saat mi kalmadı. Hadi ben öğrenciyim her gün trafikte olan birisi değilim. Ama işi gücü olanlar ne yapsın. Bana göre İzmiti tıkayan duraklardan biri orduevi. Oraya acil bi çözüm bulunmalı.