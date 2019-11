İzmit Muhtarlar Derneği Kesgin'i ziyaret etti

Emre - Bekçi uygulaması güzel insan kendini daha güvende hissediyor. Ayrıca kocaelinin daha çok sosyal etkinliklere ihtiyacı var. Nası 29 ekimde etkinlikler oluyorsa her ay buna benzer etkinlikler olabilir. İlla ünlü isimlerin olmasına gerek yok. Her türlü{sanat, edebiyat, futbol, basketbol, vs} örnekler sınırsız. Aynı esenlerdeki gibi. Bence kocaelinin daha çok sosyal etkinliklere ihtiyacı var. Kocaeli imkan bakımından bence yeterli. Bunu bu tarz güzel etkinliklerle birleştirir isek çok daha güzel olabilir.