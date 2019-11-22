İzmit Muhtarlar Derneği Kesgin'i ziyaret etti

İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı ve ekibi, gmrevine yeni atanan İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mücahit Kesgin'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarete Veliahmet Mahallesi Muhtarı ve İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Kızıl ile birlikte, Şirintepe, Tüysüzler, Körfez, Cedit, Serdar, Topçular, İzmit Cumhuriyet, Alikahya Cumhuriyet, Kocatepe, Hatipköy, Fatih, Hacı Hızır, Veliahmet ve Karabaş Mahallesi muhtarları katıldı.

ARALIKSIZ GÖREV YAPIYORUZ

Ziyarette konuşan Başkan Kadir Kızıl, Mücahit Kesgin'e yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mücahit Kesgin, "İzmit ilçemizde 265 polis 57 bekçi arkadaşımız var. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak üzere aralıksız olarak görev yapıyoruz. Özellikle mahallelerde bekçilerin faydalarını görüyoruz. İzmit'te iyi gidiyorlar. Bekçiler göreve başladıktan sonra suç oranlarında azalama olduğunu görüyoruz. Bekçilerimiz sahadaki gözümüz kulağımızdır" dedi.

EN FAZLA SURİYELİ CEDİT'TE

Cedit Mahallesi Muhtarı Nabi Keskin, İzmit'te yaşayan en kalabalık Suriyeli nüfusun kendi mahallesinde olduğunu belirterek, "Mahallemizde 550 civarında Suriyeli vatamdaş yaşıyor. Örfleri adetleri bize göre farklılık gösteriyor ve zaman zaman sıkıntı yaşıyoruz. Biz bekçilerimizden çok memnunuz ama bekçi sayısının arttırılmasını talep ediyoruz. Bazen Topçular Mahallesi ile sınır bölgemiz olan ana caddelerde bile sorun çıkıyor. Üzerimizde yoğun baskılar oluşuyor" dedi.

HER KONUDA KAPIM AÇIKTIR

Sokakta açık alanda yapılan tüm eğlencelerin yasak olduğunu belirten İlçe Emniyet Müdürü Kesgin ise, mahallelerde vatandaşların huzuru ve güvenliği için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Sokaktaki, düğün, sünnet, asker eğlencesi gibi organizasyonlar zaten yasak. Sizlerle koordineli çalışarak mahallelerde gürültü ve silah atma konularını en aza indirebiliriz. Her türlü sorun ve sıkıntıda kapım sizlere sonuna kadar açıktır" şeklinde konuştu. Ziyaretin ardından Başkan Kadir Kızıl ve ekibi Kesgin'e çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.