Bekçilerden şikayet var

1991 yılında mevcut bekçilerin tümü, sokaklardan çekilip yardımcı hizmetlerde görevlendirilmeye başlandı. AKP, 2007 Genel Seçimleri öncesi, hizmetini sürdüren 8 bin 152 bekçiyi ‘polis’ yaptı. Bekçilerin giydiği kahverengi üniformalar kullanılmaz oldu. Mahalle bekçileri 2016 yılında geri döndü.

8 BİN 242 BEKÇİ DAHA ALINACAK

Türkiye genelindeki bekçilerin sayısı 21 bin 302’ye ulaştı. İçişleri Bakanlığı 8 bin 242 bekçi daha alınacağını duyurdu. Ancak vatandaş bazı bekçilerden memnun değil!

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı’nın 2020 bütçesi görüşülürken bekçilerle ilgili yapılan şikayetleri aktardı.

“ELLERİNDE MAKBUZLA CEZA KESİYORLAR”

“Eskiden Bekçi Murtaza’lar vardı” diyen Mehmet Bekaroğlu, şunları söyledi:

“Ben Bekçi Murtaza’ları çok severdim. Biraz terslik yaparlar, inat ederlerdi ama mahallenin çoluğunu çocuğunu, her şeyini emanet edebileceğiniz düzgün insanlardı. Şimdi öyle değil. Tuhaf işler oluyor. Şimdiki bekçiler yargılıyorlar, ceza veriyorlar. Ellerinde makbuzla park cezası kesiyorlar. Sokakta, bar ya da kahve önünde toplanmış insanlara ‘Girin içeri, burada sigara içemezsiniz’ diye bağırıyorlar. Sanıyorum bu şikâyetler herkese geliyordur.”

BEKÇİ MURTAZA KİMDİR?

Türk edebiyatının usta isimlerden Orhan Kemal’in ‘Murtaza’ adlı romanı 1952’de Vatan gazetesinde tefrika edildi. Daha sonra da Varlık Yayınları tarafından yayımlandı.

Asker olmak isteyen ama başaramayan Murtaza üniforma giyebilmek için bekçiliği meslek olarak seçer. Sorumluluklarını çok iyi bilir, vazifesini her şeyi üstünde tutan cesur bir Yunanistan muhaciridir.

MAHKEME: BEKÇİ KİMLİK SORAMAZ, EGM: SORAR

Emniyet Genel Müdürlüğü, çarşı ve mahalle bekçilerinin kimlik sorma yetkisi hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: İzmir ilinde 9 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen ve basında, ‘Çarşı ve Mahalle Bekçileri kimlik soramayacak' şeklinde yayınlanan haber ile ilgili olarak İzmir 35. Asliye Ceza Mahkemesince verilen karar sadece o olaya münhasır bir karar olup aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Vazifeleri İle İlgili Olarak Riayet Etmeleri Gereken Hususları Gösterir Yönetmeliğin 16. maddesindeki ‘Bekçiler bölgeleri içinde dolaşan şüpheli şahısları takip eder ve hüviyetlerini araştırırlar.

NE OLMUŞTU?

İzmir Bornova’da iki genç ve mahalle bekçileri arasındaki arbede ve küfürleşmenin yargıya taşınmasının ardından mahkemeden mahalle bekçilerinin kimlik bakma yetkileriyle ilgili karar çıktı. İki gence aynı saat içerisinde defalarca kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçileri haksız gören mahkeme, şu kararı vermişti: Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu'nun polislere verdiği kimlik sorma ve kaba üst araması yapma yetkisi bekçilere verilmemiştir. Görevi vatandaşın huzurunu sağlamak olan görevlinin, makamını vatandaşın huzurunu bozmak için kullandığı belirlenmiştir.