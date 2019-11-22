Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:30 TSİ- Gündem G: Bugün 10:41 TSİ

Tapu harcı düzenlemesi iptal edildi

Gayrimenkul alım satımlarında beyan edilen değer yerine devletin ve özel şirketlerin belirleyeceği ‘gerçek’ değer üzerinden tapu harcı ödenmesini öngören düzenleme iptal edildi. Evin değeri genel olarak tapuda düşük gösterildiği için ödenen harç ve Emlak Vergisi değerleri de düşük oluyordu.
mask

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre AKP'li milletvekillerinin hazırladığı ve içerisinde konaklama vergilerinin de yer aldığı yasa teklifindeki tapu harcı maddesi iktidar ve muhalefet milletvekillerinin verdiği önergelerle TBMM Genel Kurulu’nda metinden çıkarıldı.

8-10 KAT DAHA FAZLA ÖDEYECEKLERDİ

Bu madde yasalaşmış olsaydı evini satanlar, ev alanlar şimdikinden 8-10 kat daha fazla tapu harcı ödeyecek, üstelik evlerin değerini tespit eden özel şirketlere de 500-600 TL para ödemek zorunda kalacaklardı. Ayrıca belediyeler de gerçek değer üzerinden Emlak Vergisi alacaklardı.

Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasını öngören yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde, kamuoyunda büyük tartışma ve endişe yaratan tapu harçlarıyla ilgili 30 ve 31'inci maddeler teklif metninden tamamen çıkarıldı.

HAMZAÇEBİ: YASALAŞIRSA İLK SEÇİMDE BARAJ ALTI

Bu maddeler teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında da yoğun eleştiri almış, CHP'li Akif Hamzaçebi AKP milletvekillerine, “Herhalde bu maddeleri AKP'nin içindeki gizli CHP'liler koydu! Eğer bu maddeleri yasalaştırırsanız daha önceki siyasi partilerin yaşadığı gibi siz de ilk seçimde baraj altında kalırsınız” uyarısında bulunmuştu.

Yıl başından itibaren tekrar yüzde 4'lük oranlar uygulanacak. Mevcut sistemde satış bedeli olarak satıcının beyan ettiği değer esas alınıyor. Beyan edilen değer de genel olarak gerçek değerinin çok altında oluyor. Kimi zaman beyan edilen değer gerçek değerinin 8 hatta 10'da 1'ine kadar iniyor.

HARÇ GELİRİ

AKP yönetimi, gayrimenkul satışlarından daha fazla harç geliri elde edebilmek için beyan yerine ‘gerçek değer' sistemini hayata sokacak yasa teklifini hazırladı. Gerçek değerin tespiti ise hem devlet hem de özel kişi ve şirketler tarafından yapılacak, evini satanlar satışa çıkmadan önce bu şirketlere 500-600 TL civarında para ödeyip değer tespit yaptıracaktı.

Bu maddeler yasalaşmış olsaydı, ev ve arsasını satanlar ile gayrimenkul alanlar 8-10 kata varan tutarlarda daha fazla tapu harcı ödemek zorunda kalacaklardı. Uygulama bazı il ve ilçelerde hayata geçerken bazı il ve ilçelerde 3 ya da 4 yıl sonra başlayacak dolayısıyla tapu harcında birbirinden farklı iki ayrı yöntem devrede olacaktı.

BELEDİYELERİ DE İLGİLENDİRİYOR

Ayrıca belediyeler emlak vergilerinde doğal olarak tapu harcına esas değerleri devreye alacak, bu da evi ve arsası olan insanların her yıl çok daha fazla Emlak Vergisi ödemesine yol açacaktı. CHP milletvekilleri, maddelerin teklif metninden çıkarılması için verdiği önergenin gerekçesinde bu yanlışlara dikkat çekerken aynı zamanda emlak değerlerinin özel şirketlere yaptırılmasının Anayasaya aykırı olduğunu belirtti.

Bugün 09:30 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

Coşkun Çaylı - Bu işi illerde oda kaydı olan emlak firmalarına vermelisiniz. Yoksa daha çok madde taslağa girer çıkar. Devletimizde ciddi anlamda vergi kaybına uğrar.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 22 Kasım 10:30

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Otogarda çirkin görüntü mask
Otogarda çirkin görüntü
Sirmen’den, Büyükakın’a hodri meydan mask
Sirmen’den, Büyükakın’a hodri meydan
İzmit'in göbeğinde yine trafik mask
İzmit'in göbeğinde yine trafik
İzmit Belediyesi için şok iddia! mask
İzmit Belediyesi için şok iddia!
Mahkeme karar verdi, Bekçiler kimlik soramaz mask
Mahkeme karar verdi, Bekçiler kimlik soramaz
Kocaeli’nin dört bir yanı Kocaelispor billboardlarıyla donatıldı mask
Kocaeli’nin dört bir yanı Kocaelispor billboardlarıyla donatıldı
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Otogarda çirkin görüntü mask
Otogarda çirkin görüntü
Hürriyet açıkladı: "Halkevini..." mask
Hürriyet açıkladı: "Halkevini..."
İzmitlilere önemli mesaj mask
İzmitlilere önemli mesaj
Yeni düzenleme İzmit'te kafa karıştırdı! mask
Yeni düzenleme İzmit'te kafa karıştırdı!
Sirmen’den, Büyükakın’a hodri meydan mask
Sirmen’den, Büyükakın’a hodri meydan
Çocuğumun bağışıklığını nasıl güçlendirebilirim? mask
Çocuğumun bağışıklığını nasıl güçlendirebilirim?

GALERİ

Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler mask
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü mask
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu mask
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor mask
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor" mask
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor"
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı! mask
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL