Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün aldığı yasaklama kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı. Karara göre bazı kişilerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştireceği ihalelere girmesi yasaklandı. Muhammet Akpunar ve Talha Akbulut isimli kişiler 1 yıl süreyle Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştireceği ihalelere girmesi yasaklandı
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Kocaeli’de o kişilere ihale yasağı geldi
Kocaeli’de bazı kişilerin Büyükşehir Belediyesi’nin ihalelerine girmesi yasaklandı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz