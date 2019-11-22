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Kocaeli’de o kişilere ihale yasağı geldi

Kocaeli’de bazı kişilerin Büyükşehir Belediyesi’nin ihalelerine girmesi yasaklandı

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün aldığı yasaklama kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı. Karara göre bazı kişilerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştireceği ihalelere girmesi yasaklandı. Muhammet Akpunar ve Talha Akbulut isimli kişiler 1 yıl süreyle Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştireceği ihalelere girmesi yasaklandı

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