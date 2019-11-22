İzmit’te 4 Aralık 235 tarihinde babası tarafından Hıristiyanlığı seçtiği için başı kesilerek öldürülen Azize Santa Barbara’yı anma törenleri her yıl olduğu gibi bu yıl da ilimizde gerçekleşecek. İzmit Bağçeşme mevkiinde bulunan Şehitlik Korosu Santa Barbara Kulesi’nde gerçekleşecek olan anma etkinliklerine ise Rum Ortodoks Patrikhanesi Patriği Patrik 1.Bartholomeos da katılım gösterecek. 2017 yılındaki anmalara da gelen dini liderin ilimizdeki programı ise henüz netleşmezken anma töreni 4 Aralık'ta Bağçeşme'de bulunan Santa Barbara anıtında yapılacak.
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Ortodoksların ruhani lideri anma için İzmit’e geliyor
Her yıl ilimizde gerçekleştirilen Santa Barbara anması için Patrik 1.Bartholomeos İzmit’e gelecek.
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Yorumlar
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Özgür - Azize Santa Barbara Kulesine en son gittiğimde kapısı kapalı camları pis içeride hortumlar gelişigüzel orta yerlere atılmış bir tarihe bu kadar ayıp edilmiş bir mekan buldum. Üst tarafındaki kule kısmına çıktığımda yerlere atılmış pet şişeler, cips paketleri vesigara izmaritleri gördüm. Yan tarafndaki yeşillik alan ise tamamen bira şişeleri, pet şişeler ve cam şişeleri ile izbe bir alana döndürülmüş. Yazıktır günahtır bu kadar önemli bir tarihsel alanı neden Kocaeli'ne kazandırmıyorsunuz? Azize Santa Barbara dünyada adını 45 dünya şehrine vermiş bir insan. Kocaeli bu turizmden milyonlarca dolar kazanabilirken bir köşeye atılmış izbe bir durumda bekliyor. Öyle ki yanına tesisler bile yapılmış değerlendirmemişler boş duruyor yazık çok yazık!
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