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Bugün 10:31 TSİ- Yaşam G: Bugün 10:40 TSİ

Haşlanmış yumurtanın suyunu sakın dökmeyin!

Kaynatılan yumurtanın suyunun hem sağlık hem de günlük kullanım açısından çeşitli faydalarının olduğu bilinmekte. İşte haşlanmış yumurta suyunun inanılmaz faydaları…
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Yumurta içerdiği protein ve kalsiyum sayesinde oldukça faydalı bir besin. Ancak yapılan son araştırmalara göre yumurtanın kabuğunda yer alan kalsiyum miktarının da çok fazla olduğu söyleniyor. Hatta kaynatılan suyunun tüketilmesinin sağlık açısından ve günlük hayatta kullanılması açısından çeşitli faydalarının olduğu bilinmektedir. Vereceğimiz bilgilerden sonra bir daha kaynattığınız yumurtanın suyunu atmak istemeyeceksiniz.

KEMİK ERİMESİ VE KEMİK AĞRILARI

Yumurtayı kaynattığınız su içerisinde yumurtanın kendisinde bulunan kalsiyumdan daha fazla kalsiyum içerdiği söyleniyor. Bu nedenle kemik erimesi ve kemik ağrısı gibi rahatsızlıklara iyi geldiği biliniyor.

ÇİÇEKLERİ BESLİYOR

Yumurta suyunun içerisinde yer alan kalsiyum bitkiler içinde oldukça faydalı. Sade su yerine bitkilerinize döktüğünüz kaynamış yumurta suyu bitkilerinizi beslemeye yetecektir.

DAHA CANLI PARLAK SAÇLAR

Kaynattığınız yumurta suyunu saçlarınıza dökün. Bol miktarda protein içeren yumurta suda kaynatıldığında protein çözülür ve saçlarınız oldukça canlı görünmesine yardımcı olur. Özellikle de kuru saçlar için faydalı bir ilaçtır diyebiliriz. Yumurta suyu ile daha parlak ve ışıltılı saçlara kavuşabilirsiniz.

KİRECİ SÖKÜP ATIYOR

Tencere ve çaydanlığınızdaki kireci yok edebilmek için kaynatılmış yumurta suyunu kullanabilirsiniz. Kabın içerisine yumurta kabuklarını alıp kaynatın. İçerisine de biraz sirke dökün. Kirecin ortadan kalktığını göreceksiniz.

Bugün 10:31 TSİ - Yaşam

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