Büyükşehir’de toplu sözleşme süreci başlıyor!

Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan işçiler için toplu sözleşme görüşmeleri 27 Kasım’da başlıyor. başlıyor. Hizmet-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Büyükşehir’de 700, İSU’da ise 488 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri taslak işverene teslim edildi. Hizmet-İş Sendikası, Büyükşehir ve İSU işçilerinin ücretlerine yüzde 35 oranında zam istiyor. Toplam 60 maddeden oluşan sözleşmede sendika yevmiyesi 169 liranın altında olan işçilerin yevmiyelerinin bürüt 169 liraya çıkartılmasını talep edilecek. Ayrıca işçilerin günlük yevmiyelerine ilave edilecek şekilde kıdem yıllarına göre geriye dönük 15 kuruş zam yapılması talep edildi. Sendika işçilerin yemek ücretlerinin bürüt 20 lira 65 kuruş olmasını isterken, Ramazan Bayramı için 550, Kurban Bayramı için ise 850 lira olmasını istenecek. Bunun yanında, sosyal yardım paketinin bürüt 1455 lira olması, okul öncesi, anaokulu ve ilkokula giden çocuklar için net 550 lira, orta öğrenim için net 750 lira, yükseköğrenim için 1100 lira öğrenim yardımı talep edildi.