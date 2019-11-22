Meteoroloji uyardı! Hava soğuyor, yağış geliyor

Orta Akdeniz üzerinden gelecek yağışlı sistem sıcaklıkları düşürecek. Ancak, bu sistemle gelmesi beklenen yağışların Kocaeli ve çevresini sadece Cumartesi günü hafif sağanak yağışın etkileyeceği belirtiliyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre, bölgemizde hava bugün (cuma) çok bulutlu geçecek. Cumartesi günü hafif sağanak geçişleri bekleniyor. Pazar günü az bulutlu, pazartesi ve salı çok bulutlu hava tahmin ediliyor. Sıcaklıklar mevsim normallerine iniyor. En yüksek sıcaklık bugün (cuma) cumartesi ve pazar 18, pazartesi ve salı 19 derece bekleniyor. Gece sıcaklıkları da 9-/11 derece arası tahmin ediliyor.