Orta Akdeniz üzerinden gelecek yağışlı sistem sıcaklıkları düşürecek. Ancak, bu sistemle gelmesi beklenen yağışların Kocaeli ve çevresini sadece Cumartesi günü hafif sağanak yağışın etkileyeceği belirtiliyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre, bölgemizde hava bugün (cuma) çok bulutlu geçecek. Cumartesi günü hafif sağanak geçişleri bekleniyor. Pazar günü az bulutlu, pazartesi ve salı çok bulutlu hava tahmin ediliyor. Sıcaklıklar mevsim normallerine iniyor. En yüksek sıcaklık bugün (cuma) cumartesi ve pazar 18, pazartesi ve salı 19 derece bekleniyor. Gece sıcaklıkları da 9-/11 derece arası tahmin ediliyor.
Bugün 10:59 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:04 TSİ
Meteoroloji uyardı! Hava soğuyor, yağış geliyor
Mevsim normallerinin üzerinde giden hava koşulları, bugünden (cuma) itibaren değişiyor
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz