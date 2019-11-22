Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:59 TSİ- Gündem G: Bugün 11:04 TSİ

Meteoroloji uyardı! Hava soğuyor, yağış geliyor

Mevsim normallerinin üzerinde giden hava koşulları, bugünden (cuma) itibaren değişiyor
mask

Orta Akdeniz üzerinden gelecek yağışlı sistem sıcaklıkları düşürecek. Ancak, bu sistemle gelmesi beklenen yağışların Kocaeli ve çevresini sadece Cumartesi günü hafif sağanak yağışın etkileyeceği belirtiliyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre, bölgemizde hava bugün (cuma) çok bulutlu geçecek. Cumartesi günü hafif sağanak geçişleri bekleniyor. Pazar günü az bulutlu, pazartesi ve salı çok bulutlu hava tahmin ediliyor. Sıcaklıklar mevsim normallerine iniyor. En yüksek sıcaklık bugün (cuma) cumartesi ve pazar 18, pazartesi ve salı 19 derece bekleniyor. Gece sıcaklıkları da 9-/11 derece arası tahmin ediliyor.

Bugün 10:59 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Otogarda çirkin görüntü mask
Otogarda çirkin görüntü
Sirmen’den, Büyükakın’a hodri meydan mask
Sirmen’den, Büyükakın’a hodri meydan
İzmit'in göbeğinde yine trafik mask
İzmit'in göbeğinde yine trafik
İzmit Belediyesi için şok iddia! mask
İzmit Belediyesi için şok iddia!
Mahkeme karar verdi, Bekçiler kimlik soramaz mask
Mahkeme karar verdi, Bekçiler kimlik soramaz
Kocaeli’nin dört bir yanı Kocaelispor billboardlarıyla donatıldı mask
Kocaeli’nin dört bir yanı Kocaelispor billboardlarıyla donatıldı
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Otogarda çirkin görüntü mask
Otogarda çirkin görüntü
Hürriyet açıkladı: "Halkevini..." mask
Hürriyet açıkladı: "Halkevini..."
İzmitlilere önemli mesaj mask
İzmitlilere önemli mesaj
Yeni düzenleme İzmit'te kafa karıştırdı! mask
Yeni düzenleme İzmit'te kafa karıştırdı!
Sirmen’den, Büyükakın’a hodri meydan mask
Sirmen’den, Büyükakın’a hodri meydan
Çocuğumun bağışıklığını nasıl güçlendirebilirim? mask
Çocuğumun bağışıklığını nasıl güçlendirebilirim?

GALERİ

Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler mask
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü mask
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu mask
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor mask
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor" mask
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor"
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı! mask
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL