Dünyanın gözü bu maçta olacak!

TV 8.5’dan canlı yayınlanacak dev organizasyon, Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’nda yapılacak ve girişler ücretsiz olacak. Gölcük’te “Alkayış Fight Arena” organizasyonuyla tüm Türkiye’nin TV ekranlarından canlı olarak izleyebileceği dev spor organizasyonu 21.00’de başlayacak. Muay Thai’nin dünyaca yıldız isimleri ringe çıkarken, Funda Alkayış ve Rachele Ragosta Avrupa Şampiyonluğu için altın kemer mücadelesi verecek. Funda Alkayış’ın, Rachele Ragosta ile altın kemeri korumak için çıkacağı unvan maçı bir heyecana sahne olacak ve bu karşılaşmayı TV 8.5 ekranlarından tüm Dünya takip edecek.