TV 8.5’dan canlı yayınlanacak dev organizasyon, Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’nda yapılacak ve girişler ücretsiz olacak. Gölcük’te “Alkayış Fight Arena” organizasyonuyla tüm Türkiye’nin TV ekranlarından canlı olarak izleyebileceği dev spor organizasyonu 21.00’de başlayacak. Muay Thai’nin dünyaca yıldız isimleri ringe çıkarken, Funda Alkayış ve Rachele Ragosta Avrupa Şampiyonluğu için altın kemer mücadelesi verecek. Funda Alkayış’ın, Rachele Ragosta ile altın kemeri korumak için çıkacağı unvan maçı bir heyecana sahne olacak ve bu karşılaşmayı TV 8.5 ekranlarından tüm Dünya takip edecek.
Bugün 11:24 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:39 TSİ
Dünyanın gözü bu maçta olacak!
Muay Thai’nin dünyaca ünlü yıldız isimlerinin ringe çıkacağı “Alkayış Fight Arena” bu akşam Gölcük’te heyecanlı, unutulmaz bir gece yaşatacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz