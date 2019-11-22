Çetin Emeç Üst Geçidi vatandaşın kullanımına açıldı

Trafikte araçların yanı sıra yayalarında rahat bir şekilde ilerlemesini sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehre yeni ve modern yaya üst geçidi daha kazandırdı. İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan yeni Çetin Emeç Üst Geçit Köprüsü’nde imalat işleri tamamlanırken son olarak ince detay yapım işleri ile çevre düzenlemesi yapılacak. Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın çalışmaları doğrultusunda asansör ve cephe giydirme imalat işleri de sona eren yeni ve modern köprü, vatandaşın kullanımına açıldı. Yeni köprünün yapım aşamasında vatandaşların karşıdan karşıya geçişlerden etkilenmemesi için açık tutulan eski köprü de ekipler tarafından gece yapılan çalışmayla yerinden kaldırıldı.

ASANSÖRLER ÇALIŞIYOR

İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan Çetin Emeç Üst Geçit Köprüsü’nün ana gövde ve merdiven zeminlerine kaymaz tartan pist yapıldı. Proje çerçevesinde üst geçidin korkuluk imalatları bitirilirken üst geçit üzerine aydınlatma direkleri dikildi. Yeni Çetin Emeç Üst Geçidi, 39 metre uzunluğunda inşa edildi. Üstgeçit imalatları için 80 ton çelik, 15 ton donatı çeliği ve 115 metreküp beton kullanıldı. Köprünün her iki ayağında da bulunan asansörlerde çalışır durumda vatandaşların hizmetine sunuldu. Bölgede yaşayan ve Çetin Emeç Üst Geçidini sıklıkla kullanan vatandaşlar, yeni üst geçidin inşa edilmesini memnuniyet ile karşılıyor.