İSU tarafından Derince Fatih Mahallesi'nde, 5000 m3 kapasiteli yeni içmesuyu deposu ile şebeke hatlarının imalatı tamamlandı. Depo ve hatların devreye alınması çalışmaları kapsamında, 500 mm çapında düktil font ile 400 mm çapında polietilen şebeke hattının bağlantısı yapılacak. Bugün (cuma) saat 23.00 ile yarın (cumartesi) 07:00 saatleri arasındaki çalışma nedeniyle, 8 saat süreyle su kesintisi yapılacak. Su kesintisinden Yavuz Sultan Selim, Sırrıpaşa ve Dumlupınar Mahalleleri etkilenecek. Belirtilen bölgelerde yer alan abonelerin su kesintisine karşı gerekli önlemleri almaları gerekiyor.
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İSU uyardı! Sular 8 saatliğine kesilecek
İSU, Derince Fatih Mahallesi'nde bugün (cuma) saat 23.00 ile yarın (cumartesi) 07:00 saatleri arasındaki çalışma nedeniyle, 8 saat süreyle su kesintisi yapılacağını duyurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz