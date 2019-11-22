İSU uyardı! Sular 8 saatliğine kesilecek

İSU tarafından Derince Fatih Mahallesi'nde, 5000 m3 kapasiteli yeni içmesuyu deposu ile şebeke hatlarının imalatı tamamlandı. Depo ve hatların devreye alınması çalışmaları kapsamında, 500 mm çapında düktil font ile 400 mm çapında polietilen şebeke hattının bağlantısı yapılacak. Bugün (cuma) saat 23.00 ile yarın (cumartesi) 07:00 saatleri arasındaki çalışma nedeniyle, 8 saat süreyle su kesintisi yapılacak. Su kesintisinden Yavuz Sultan Selim, Sırrıpaşa ve Dumlupınar Mahalleleri etkilenecek. Belirtilen bölgelerde yer alan abonelerin su kesintisine karşı gerekli önlemleri almaları gerekiyor.