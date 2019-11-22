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Belediye personeli çok tepkili!

Önceki gün Kocaeli Gazetesi’nin internet sitesinde haberleştirdiğimiz ‘Otogarda çirkin görüntü’ haberinin ardından belediye personelli konu hakkında görüşlerini dile getirdi.
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Önceki gün Kocaeli Gazetesi’nin internet sitesinde yer alan ‘Otogarda çirkin görüntü’ haberinden sonra gazetemize açıklamalarda bulunan belediye personelleri, çöp kutularının dolmasının ardından toplayamama nedenleri hakkında açıklamada bulundular. Gazetemizin WhatsApp İhbar Hattı’na konuşan bir belediye görevlisi, mahallelerde çöp kutularının yanında araçların park edildiğini ve bu nedenle çöp araçlarının kutulara yaklaşamadığını söyledi.

“DUYARLI OLUNMALI”

Vatandaşlara çağrıda bulunan belediye personelleri, çöp kutularının yanına araçların park edilmemesi gerektiğini ve vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerektiğini belirtti.  Zaman zaman meydana gelen dolu çöp manzaralarının bu nedenden kaynaklandığını aktaran personeller, acımasızca yapılan eleştirileri hak etmediklerini belirttiler.

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