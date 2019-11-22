Ekipler yaptığı çalışmada megafonla vatandaşı rahatsız ederek satış yapan seyyar satıcılara Kabahatler Kanunun 5326/37 maddesi uyarınca idari para cezası uyguladı. Vatandaşın huzurunun yapılan çalışmalarda temel öncelik olduğunu ifade eden Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, “Megafonla satış yapan seyyar satıcılardan yaptıkları ses kirliliği ve rahatsızlıktan ötürü alınan şikayetler doğrultusunda bu çalışmayı gerçekleştirdik. Bu çalışmalar vatandaşlarımızın huzuru için devam edecek” dediler.
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Gebze Zabıtasından gürültülü satışa izin yok
Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda sokak aralarında megafonla satış yapan ve gürültü kirliliğine neden olan seyyar satıcılara yönelik çalışma başlattı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz