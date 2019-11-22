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‘Suda deterjan tadı aldık’

İzmit’te yaşayan vatandaşlar, Yuvacık Barajı’na Sabanca Barajı’ndan su çekilmesinin ardından suda ‘deterjan tadı’ aldıklarını belirtti

Barış Yahya ÇİNÇİN
Barış Yahya ÇİNÇİN Tüm Haberleri
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Konu hakkında şikayetlerini belirten vatandaşlar, Yuvacık Barajı’na Sapanca Barajı’ndan çekilen sudan farklı tatlar aldıklarını belirtti. Mutfakta, duşta ve zaman zaman içmedekullandıkları su ile daha önce kullandıkları su arasında çok fark olduğunu belirten vatandaşlar, eski sularının daha iyi olduğunu belirtti. Suyun tadının yanı sıra kokusunun da değiştiğini kaydeden vatandaşlar, Yuvacık Barajı’nın eski seviyeye gelmesinin ardından mevcut sularının çeşmelere geri gönderilmesini talep ediyor.

Bugün 13:38 TSİ - Gündem

Muhabir Barış Yahya Çinçin

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