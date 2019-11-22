‘Suda deterjan tadı aldık’

Konu hakkında şikayetlerini belirten vatandaşlar, Yuvacık Barajı’na Sapanca Barajı’ndan çekilen sudan farklı tatlar aldıklarını belirtti. Mutfakta, duşta ve zaman zaman içmedekullandıkları su ile daha önce kullandıkları su arasında çok fark olduğunu belirten vatandaşlar, eski sularının daha iyi olduğunu belirtti. Suyun tadının yanı sıra kokusunun da değiştiğini kaydeden vatandaşlar, Yuvacık Barajı’nın eski seviyeye gelmesinin ardından mevcut sularının çeşmelere geri gönderilmesini talep ediyor.