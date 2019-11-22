Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:06 TSİ- Siyaset G: Bugün 14:16 TSİ

Ellibeş: Polemik üreterek siyaset üreten bir yapıda asla olmadık

AKP Kocaeli İl Başkanlığının 17 Ekim’de başlayan “İl Yöneticileri Mahalle Teşkilatlarıyla Buluşuyor” programı tamamlandı.
mask

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, teşkilat çalışmalarına devam ediyor. İlk olarak il ve ilçe danışma meclislerini toplayan Ellibeş, istişare istişare kurulu toplantılarıyla, mahalle yönetimleri toplantısına il yöneticilerinin katıldığı programlar başladı. “İl Yöneticileri Mahalle Teşkilatlarıyla Buluşuyor” adıyla 17 Ekim’de başlayan bu program 21 Kasım’da (dün) İzmit’te sona erdi. Her hafta perşembe günleri yapılan toplantılara Başkan Ellibeş de katıldı.

“YANINDA OLDUĞUMUZU İFADE ETTİK”

Toplam 35 günde 472 mahallenin tamamıyla bir araya geldiklerini belirten AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, yaptığı açıklamada, “Mahalle teşkilatlarımız partimiz adına en önemli misyonu yerine getiriyor. Milletimizle her zaman direkt temas halindeler. Onların bu noktada yalnız olmadıklarını her zaman ifade ediyoruz. Ancak bunu göstermek, eyleme dönüştürmek adına da böyle bir program düzenledik. Çok şükür, beklentilerimizin de üzerinde faydalı oldu. İl yöneticilerimiz, ilçe yöneticilerimiz, meclis üyelerimiz, il-ilçe kadın ve gençlik kollarımız, mahalle teşkilatlarımızla bir araya geldi. Mahalle başkanlarımız ve yönetimlerinin yanında olduğumuzu ifade ettik” dedi.

“DURMADAN ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ”

“Polemik üreterek siyaset üreten bir yapıda asla olmadık” diyen Ellibeş, “Şehrimize, milletimize faydalı olmak istiyorsak durmadan çalışmak zorundayız. Bizler bir köşeye çekilip, yalnızca polemik üreterek siyaset üreten bir yapıda asla olmadık. Üretmeden, çözüm bulmadan sadece konuşarak siyaset yapmayı kendimize hiçbir zaman yakıştırmadık. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı bu konuda en uç noktadaki teşkilat üyelerine kadar kendimize örnek alarak çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Bugün 14:06 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bilal Erdoğan hakkında ilginç iddia mask
Bilal Erdoğan hakkında ilginç iddia
Şanbaz Yıldız, Gebze’ye konuk oldu mask
Şanbaz Yıldız, Gebze’ye konuk oldu
Güney: Hürriyet, gol atamayan forvet gibi mask
Güney: Hürriyet, gol atamayan forvet gibi
"AKP ile kolisyon kurarız" mask
"AKP ile kolisyon kurarız"
Hürriyet, EYT'lilere destek verdi mask
Hürriyet, EYT'lilere destek verdi
AKP'de bir istifa daha mask
AKP'de bir istifa daha
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Otogarda çirkin görüntü mask
Otogarda çirkin görüntü
Hürriyet açıkladı: "Halkevini..." mask
Hürriyet açıkladı: "Halkevini..."
İzmitlilere önemli mesaj mask
İzmitlilere önemli mesaj
Yeni düzenleme İzmit'te kafa karıştırdı! mask
Yeni düzenleme İzmit'te kafa karıştırdı!
Sirmen’den, Büyükakın’a hodri meydan mask
Sirmen’den, Büyükakın’a hodri meydan
Çocuğumun bağışıklığını nasıl güçlendirebilirim? mask
Çocuğumun bağışıklığını nasıl güçlendirebilirim?

GALERİ

Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler mask
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü mask
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu mask
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor mask
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor" mask
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor"
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı! mask
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL