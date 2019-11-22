AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, teşkilat çalışmalarına devam ediyor. İlk olarak il ve ilçe danışma meclislerini toplayan Ellibeş, istişare istişare kurulu toplantılarıyla, mahalle yönetimleri toplantısına il yöneticilerinin katıldığı programlar başladı. “İl Yöneticileri Mahalle Teşkilatlarıyla Buluşuyor” adıyla 17 Ekim’de başlayan bu program 21 Kasım’da (dün) İzmit’te sona erdi. Her hafta perşembe günleri yapılan toplantılara Başkan Ellibeş de katıldı.

“YANINDA OLDUĞUMUZU İFADE ETTİK”

Toplam 35 günde 472 mahallenin tamamıyla bir araya geldiklerini belirten AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, yaptığı açıklamada, “Mahalle teşkilatlarımız partimiz adına en önemli misyonu yerine getiriyor. Milletimizle her zaman direkt temas halindeler. Onların bu noktada yalnız olmadıklarını her zaman ifade ediyoruz. Ancak bunu göstermek, eyleme dönüştürmek adına da böyle bir program düzenledik. Çok şükür, beklentilerimizin de üzerinde faydalı oldu. İl yöneticilerimiz, ilçe yöneticilerimiz, meclis üyelerimiz, il-ilçe kadın ve gençlik kollarımız, mahalle teşkilatlarımızla bir araya geldi. Mahalle başkanlarımız ve yönetimlerinin yanında olduğumuzu ifade ettik” dedi.

“DURMADAN ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ”

“Polemik üreterek siyaset üreten bir yapıda asla olmadık” diyen Ellibeş, “Şehrimize, milletimize faydalı olmak istiyorsak durmadan çalışmak zorundayız. Bizler bir köşeye çekilip, yalnızca polemik üreterek siyaset üreten bir yapıda asla olmadık. Üretmeden, çözüm bulmadan sadece konuşarak siyaset yapmayı kendimize hiçbir zaman yakıştırmadık. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı bu konuda en uç noktadaki teşkilat üyelerine kadar kendimize örnek alarak çalışıyoruz” şeklinde konuştu.