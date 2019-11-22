Akar: Büyükakın siyasi kariyerine yenik düştü

PM Üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar bugün CHP İl binasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda konuşan Akar; “Bizim herkese verecek cevabımız var. Kendisi iktisatçıysa ben de matematikçiyim rakamlarla cevaplıyorum Bir lirayı da bir milyarı da sorgularız biz” dedi. Toplantıya İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Yöneticileri, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, Büyükşehir Meclis Grup Başkanvekili Engin Taşdemir ve İmar Komisyon Üyesi Orhan Tanış katıldı.

“BU ÜSLUP BÜYÜKAKIN’A YAKIŞMADI”

Toplantıda ilk konuşmayı yapan İl Başkanı Sarıbay, “Son günlerde gelişen olaylarla ilgili bazı açıklamalar yapmak istedik. Bu konularda nezaketimizi hiçbir zaman da elden bırakmadık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Başkan’ın ben tek başıma buradayım, hepsi birden gelsinler şeklindeki deyimide bir Büyükşehir Başkanı’na yakışır bir üslup değil. Tahir başkana hiç yakışmadı. Belediye Başkanları şehirlerin aile reisidir. kimseyi ayrıştırmadan, herkesi kucaklamalı. Ben tek, herkes gelsin şeklindeki yorum çok yanlış. Biz eleştirilerimizi sorunların çözümü için yapıyoruz hiçbir siyasi partiyi karşımıza almak değil. Önerilerimizi ve eleştirilerimizi gereken her yerde her zaman tabi ki dile getireceğiz.” dedi.

“MİLLETVEKİLİ DENETLER DE SORGULAR DA”

Sarıbay’dan sonra açıklama yapan Milletvekili Haydar Akar, “Son 10 gündür kent gündemini meşgul eden bir olay var. Konu; bizim milletvekili arkadaşımızın Büyükşehir Belediyesi’ndeki icraatları durumları, hem basınla hem de soru önergesiyle yöneltmesi ile başladı. Muhalefet milletvekillerinin en doğal görevidir, sorgulamak vedenetlemek de özellikle muhalif milletvekillerinin görevidir. Vatandaş bizlere kamunun harcamalarını denetleme görevi verdi. Kendisine emanet edilen gücü doğru kullanarak, yandaşlara çıkar sağlamadan kullanmak çok önemlidir. Eğer aksi bir durum varsa bu yolsuzluktur. Biz bir liralık ihaleyi de bir milyarlık ihaleyi de sorgularız” dedi.

“AKP MİLLETVEKİLLERİ BÜYÜKAKIN’A SAHİP ÇIKMIYOR”

Büyükşehir Belediye Başkanı’nın sinirlenerek, üslubunu bozarak cevap vermesini eleştiren Akar; “Tahir Başkanımız iddialara nazik üslup bir üslup yerine sinirlenmeyi kızmayı seçti. Konuyu açmayın mahcup olursunuz diyerek, asıl cevap vermesi gereken konulara cevap vermektense konuyu da Yuvacık barajına getirdi. Barajlar ne Kocaeli’de ne de Türkiye’de ilk kez kullanılıyor. Bunların reis diye adlandırdıkları AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da zamanında sık sık kullanıyordu ama artık kullanamıyor. Yuvacık Barajı kentimize ve Türkiye’ye atılan en büyük kazıktır dedi. Sonra Sapanca Hattı’na karşı çıktılar dedi. Tüm yayını dinledim. Belediyeciliği gelsinler de öğrensinler vizyon nedir baksınlar dedi. Tramvay, metro ve MİA Projelerine karşı çıktığımızı ifade etti. Ve hepimize karşı tek başına olduğunu söyledi. Aslında baktığımızda bu mesajı bize vermedi kendi örgütlerine kendi milletvekillerine verdi bu cevabı. Biz üstümüze alınmıyoruz. 7 milletvekiline, 12 ilçe başkanına verdi bu cevabı çünkü onların kendisine sahip çıkmadığını düşünüyor. Bu mesaj onlaradır. Bundan sonra da onlar kalkıp Büyükakın’a “Yalnız Değilsin” şeklinde twitler paylaştılar. Yani sonuç olarak Tahir Bey bu yorumuyla kendi örgütünü harekete geçirdi. Bizle ilgisi yok. Kentin faydasına yapacağı ne varsa her zaman yanındayız” dedi.

“BÜYÜKAKIN SİYASİ KARİYERİNE YENİK DÜŞTÜ”

Akar sözlerinin devamında; “Kentin menfaatleri ile ilgili projeler varsa biz kim olursa olsun yanında oluruz. Büyükakın’a bir abi olarak nasihati siyasi kimliğine kariyerine yenik düştü. Sen vali değilsin. Siyasi bir kimlik taşıyorsun. Sana soru soran bir vekil de olabilir il başkanı da. Sana oy veren, oy vermeyen her vatandaşın da sorduğu soruya aynı şeffaflıkla, demokratlıkla cevap vermek zorundasın. O yayında gazeteci bile ona sordu neden sinirleniyorsun dedi, abi olarak ona nezih bir şekilde cevap vermesini tavsiye ederim” şeklinde konuştu.

“11.8 MİLYAR DOLARA KÖPRÜ MÜ OLUR BÜYÜKAKIN”

“Yuvacık Barajı ile ilgili başlayayım. 2.2 Milyar Dolara baraj mı olur diyor? Şeklinde soru soruyor. Bir kere önce rakamları netleştirelim, Yuvacık Barajı’nın maliyeti 512 Milyon dolar. 15 yıl işletme süresi sonunda ödenen miktar 140 milyon metreküp su garantisi verilerek, 2 milyar 036 milyon dolar. Demişti ki Türkiyeve kentimize atılmış en büyük kazıktır.Bakıldığında ilk; yap işlet devret modeliydi bu baraj. Ve hazine tarafından garanti verilen, işletmeci firmaya yolcu, araç garantilerinin de verildiği bir proje. Peki bu yanı başımızda kendi kentimizin içinde bulunan herkesin bildiği ama vatandaşın kullanamadığı bir Osmangazi köprüsü var. Osmangazi Köprüsü’nün yapım maliyeti ise 1.3 milyar dolar. Yuvacık Barajı 512 milyon dolarken Osmangazi Köprüsü 1.3 milyar dolar. Günlük geçiş garantisi 40 bin, işletme süresi de 22 yıl. İşletme süresi sonunda işletmeci firmanın yapacağı ciro ise 11.8 milyar dolar. Yuvacık Barajı’nın yapım maliyetinin tam 9 katı. Bize dediler 2.36 Milyon Dolar’a baraj mı yaptırılır, Tahir Başkan’a soruyorum 11.8 Milyon Dolar’a nasıl köprü oluyor? Bunun cevabını bekliyorum. Herkes bu suyu kullanıyor. Ama herkes köprüyü kullanamıyor. Sayın başkan bu su ile abdest alıyor. Başkan en büyük hasılatı bu suyla yapıyor. Bu suyun haksız bir şekilde kalabalık ailelere nasıl satıldığını da onlara Orhan bey anlatacak. Bunun cevabını Reis dediği Erdoğan, abi dediği Binali Yıldırım ve atanmış olarak da seçilmiş olarak da göreve gelen bakanları da veremediler ” dedi.

“PEKİ SİZE DEVREDİLEN SUYU NEDEN UCUZLATMADINIZ?

Akar sözlerinin devamında, “Peki size devredilen bu barajın suyunu neden ucuzlatmadınız? Büyükşehir’in aylık yıllık kesinti miktarı ortalama yüzde 7. Bu kadar parayı ne yaptınız diye soruyorum. Yuvacık Barajı’nın yıllık su üretim 20 Milyon Metreküp. Namazgah bir baraj değil, gölettir. Arkasında su depoları da yok. Pompa istasyonları yok. Bizim için vizyonun ne olduğunu gelip görsünler dedi. Türkiye’nin en çok geliri olan belediyeden bahsediyoruz. Sungurlu Barajı İstanbul’a su temini havzası içerisinde kalıyor. İSKİ gelip ceza kesiyor. Onun için diyoruz ki Sungurlu Barajı’nı iptal edin” ifadelerini kullandı.

“ATTIKLARI EN BÜYÜK KAZIK YAP-İŞLET-DEVRET”

Akar yorumlarının devamında; “Yuvacık Barajı Türkiye’de ilk belediyeye ait barajdır. Bin 370 belediye içerisinde o dönemde tek barajdı. İZGAZ, İzmit Belediyesi yapıyordu. Birkaç köy hariç, birçok yerine doğalgaz getirdim diye övünüyorlar. İZGAZ’ı 600 Milyon Dolar’a sattılar. Niye ödemediniz borcunuzu? Nerede harcadınız? Üst Geçit alt geçit yaptık diyorsunuz. Terminaldeki üst geçidi karayolları yapıyor. Bu paraları ne yaptınız? İZAYDAŞ’ı yaptık. Türkiye’deki tek projeydi, öncü projeydi. Osman Pepe ruhsat alınmaması için uzun bir süre uğraştı. 30 tane daha böyle tesise ihtiyacımız var diye anlatıyorlar şimdi. Vizyon böyle olur. Karaosmanoğlu 10 yıl kentte başkanlık yaptı. 10 yıl sonra hatırlayacak var mı, yok. Çağırdıkları genel yayın yönetmenlerinin de eşliğinde anlatsınlar. Attıkları en büyük kazık şimdi yap işlet devret modeliyle yaptıkları projelerdir” ifadelerine yer verdi.

“MİA’YA ASLA KARŞI ÇIKMADIK”

Metro ve MİA İle ilgili de konuşan Akar; “Metro ile ilgili benim de sorularım oldu. Ben açıklama yapmıştım. Bu devri doğru buluyordum. İstanbul,Ankara Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılıyordu. Kocaeli, Metronun maliyeti 5 milyar değil, 2 milyar küsur. Tramvay kentin ihtiyacı, metro kentin ihtiyacı. Borçlanması gerekiyorsa borçlanacak. Kocaeli halkına müjdeyi vereyim. 2024 yılında inşallah CHP’li başkan bu borçları ödeyecektir. Hiç sıkıntınız olmasın. Kocaeli’ye niye metro yapmıyorsunuz derken kendi milletvekilleri sırt üstü yatıyordu. MİA’ya asla karşı çıkmadık. E-5’in üzerinde birilerine peşkeş çekilecek yerleri çıkartın dedik. Orada meydana gelecek trafik yoğunluğunu hiç düşünmediniz mi diyecekler ilerde. İşte biz şimdiden düşünüyoruz”dedi.

“İLYAS ŞEKER KOCAELİ İÇİN BUGÜNE KADAR NE YAPTI”

Milletvekili İlyas Şeker’in Kocaeli için bir şey yaptığını duydunuz mu diyen Akar, “Sayın Şekerhiç hatırlıyor musunuz?‘Ölüm Yolu’ diyetabir ettiğim Kandıra Yolu, yaklaşık 7 yıldır bu kent demiryolu hizmetlerinden mahrum diye duydunuz mu hiç ağzından. Deniz yolları kullanılmıyor. Körfez bitti. İlyas Şeker’in hiç konuştuğunu duydunuz mu? Sanayi kuruluşlarında işçiler işten çıkıyor. Bu arkadaşlara sahip çıktığını gördünüz mü? Cengiz Topel Havalimanı ile ilgili hiç konuştuğunu duydunuz mu? Sungurlu’ya 18 köyün mağduriyetini duydunuz mu?İlyas bey bizden çok Erzurum’u seviyor demek istemiyorum, zaten onu da konuşmuyor. Bu kent İlyas beyden Kocaeli’yi konuşmasını bekliyor. Kendisi ‘önemli gün ve haftalardan sorumlu milletvekili’ benim gözümde” şeklinde eleştirdi.

“TELEFRİK BİLE YAPAMADILAR”

Akar son olarak eleştirilerini; “Şurada Kocaeli Stadyumu var. Yolu var mı? Yok. Konuşan var mı, yok. Proje var mı, yok. 2020 bütçesine kondu. O zaman da soracağız. Körfez Kartepe Metrosu’ndan bahsediliyor mu? Sadece konuşuluyor değil mi? Diğer ilçeler için tramvay konuşuluyor mu? Hayır. Liman ve OSB çevre yolları konuşuluyor mu? Çöp fabrikası için ben hatta iki tane yapın dedim. Birini Batı’ya birini Doğu’ya yapın, maliyetini düşürün dedim. Sorumluluğu tek başınıza üstlenmeyin dedik. Kartepe’ye teleferik yapmayı bile beceremediler. En çok konuşulması gereken Büyükşehir’in geliri düşüyor. Ben Golf araçlarının nerede kullanıldığını biliyorum. Bu ihalelere niye bir kişi girmiş diye sorarım. Burada kent içinde üretim yapanları şartnameye koyarsanız bir kişi girmez, esnaf da bu işten yararlanır. Son olarak İzmit Belediyesi’ndeki işçi çıkarma mevzusuna değinmek istiyorum, biz kimsenin ekmeği ile oynamayız. Belediyeler kimsenin yan gelip yatma yeri değil” şeklinde tamamladı.