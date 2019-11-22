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Bu hafta sonu CHP İzmit için heyecanlı geçecek

9 Kasım tarihinde İzmit’te başlayan mahalle delege seçimlerinde sona geliniyor. Mahalleler için son gün olan 24 Kasım tarihinde Kozluk, Yahyakaptan ve Orhan Mahallelerinin delegeleri belli olacak.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Cumhuriyet Halk Partisi’nde kongre süreci kapsamında İzmit’te de 9 Kasım’da başlayan mahalle delege seçimleri devam ediyor. Bu kapsamda 47 mahallenin delegeleri belirlendi. Bazı delegeler mahallelerde yapılan seçimlerle belirlenirken, diğer mahalleler ise CHP İzmit İlçe binasında yapılan seçimle belirlendi.

HEYECANLI GEÇMESİ BEKLENİYOR

Mahallerde genel olarak tek listeli seçimler yapıldı. Ancak bu hafta sonu yapılacak delege seçimlerinin diğer mahallelerin aksine heyecanlı geçmesi bekleniyor. 23 Kasım Cumartesi günü Bekirdere, Tavşantepe, Serdar ve Yenişehir Mahallelerinin 24 Kasım Pazar günü ise Kozluk, Yahyakaptan ve Orhan Mahallelerinin delegeleri belli olacak. Yahya Kaptan Mahallesi’nde tek liste olması beklenirken Orhan Mahallesi’nde ise seçimlerin çift listeli olması bekleniyor. Köy delege seçimleri ise 25 Kasım-29 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Bugün 14:23 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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