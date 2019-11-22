İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İzmit’te taklit ürün satan iş yerlerine yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Denetimden geçen 7 giyim mağazasında 62 adet giyim eşyasına el konulurken, sahte toner sattığı belirtilen 3 iş yerindeki çeşitli markalarda 72 adet tonere el koydular. Taklit ürün sattığı belirlenen 10 şahsa da 6769 Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet suçu kapsamından işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, denetimlerin devam edeceğini duyurdu.
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Taklit ürünlere taviz yok
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İzmit’te gerçekleştirdikleri denetimler kapsamında, taklit ürün sattıkları belirlenen iş yerlerindeki ürünlere el koydu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz