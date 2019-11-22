Olay, 4 Kasım’da Arslanbey’de bulunan Federal Mogul ve İzmit’te bulunan Piston Federal Mogul fabrikalarında meydana geldi. Elde edilen bilgiler ve iddialara göre Arslanbey fabrikasında gündüz vardiyası, Izmit fabrikası işçileri de 4-12 vardiyasında yedikleri yemekten sonra mide bulantısı ve kusma belirtileriyle VM Medical Park ve Özel Cihan Hastanesi’ne başvurdular.

‘MAGNOLİT’ İSİMLİ MADDE

Her iki sağlık kurumunda yapılan tetkikler sonucu işçilerin yemek sonrası yedikleri, muz ve böğürtlen oluşan 'Magnolit' adındaki tatlıdan zehirlendikleri belirlendi.Güvenlik güçlerine de intikal eden olay sonrası, kanlarında kabul edilebilir 6-17 arası bakteri oranının çok üzerinde (72-90'lara varan) bakteri bulunan işçilerin kimine bir hafta, kimine ise 15 gün rapor verildi.

DIŞ ETKEN SAVUNMASI

Fabrikaların gıda tedarikçisi olan Sodexo, konuya ilişkin raporunda, kendilerinin kontrol edemeyeceği dış etkenin zehirlenmeye neden olduğunu savunurken, bu gerekçenin kabul gördüğü, sonuç olarak da kimsenin cezalandırılmadığı öğrenildi.