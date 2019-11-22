Necmi Bulut, Türkiye-Kırgızistan İş Forumu’na katıldı

Türkiye-Kırgızistan İş Forumu; TOBB ve Türk TSO Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Kubatbek Boronov, Dış Ekonomik İlişikler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla, Conrad İstanbul Bosphorus Oteli’nde gerçekleştirildi. Türkiye Kırgız Cumhuriyeti 9. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı vesilesiyle düzenlenen İş Forumu’nda; açılış konuşmalarının ardından, işbirliği fırsatlarına ilişkin sunumlar ile Türk ve Kırgız işadamları arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

‘İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARETTE ENGEL OLMAMALI’

Toplantıda hem Türkiye iş dünyasının çatı örgütü olan TOBB’un, hem de 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe sahip Türk dünyasını bir araya getiren Türk TSO’nun Başkanı olarak konuştuğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Kırgızistan’ın da kurucu olarak yer aldığı Türk TSO’nı, 6 devlet, ama tek millet vizyonuyla kurduk. Kırgızistan ve Türkiye ile birlikte, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, ve Türkmenistan, iş dünyaları güç birliği yaptı. Kırgızistan’la ortak kültürümüzün harcıyla ördüğümüz bağlarımız, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de, bizi ayrılmaz dostlar kılmaya devam edecektir” dedi. Hisarcıklıoğlu iki kardeş ülke arasında ticarette engel olmaması gerektiğine işaret ederken, iş dünyası olarak karşılıklı ticaret hacmini büyütmek istediklerini vurguladı.

7 ADET MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise konuşmasında, “Türkiye ise yatırım fırsatlarıyla yatırımcılar ve iş insanları için bulunduğu coğrafyada güvenli bir liman olma özelliğini koruyor. Büyüme oranları ise tam aksine, yukarı yönlü revize edilmektedir. Kaptanın hüneri dalgalı denizde belli olur. Biz de dünyadaki bu dalgalı dönemde, ekonomimizden ve ortak değerlerimizden aldığımız güçle, ikili ticari ilişkilerimizi daha ileri bir seviyeye taşımak istiyoruz. Bunda da kararlıyız” diye konuştu. İş Forumu’nun sonunda düzenlenen Özel Sektör Anlaşma İmza Töreni’nde özel sektör firmaları ve kurumları arasında 7 adet mutabakat zaptı imzalandı.

BAŞKAN BULUT’TAN DEĞERLENDİRME

Türkiye-Kırgızistan İş Forumu’nun Kocaeli iş dünyası açısından fırsatlarını değerlendiren Başkan Bulut, “İki ülke arasındaki ticari işbirliklerinin daha da artırılması amacıyla düzenlenen forumda, her iki ülkenin temsilcileri de bu beklentinin artık hayata geçmesi gerekliliğini ifade etmiştir. Kocaeli iş dünyası olarak bize düşen sorumluluk, ivedilikle Kocaeli- Kırgızistan iş hattın güçlendirecek başat sektörleri belirlemek ve gerekli köprüleri kurmaktır. Kırgızistan ile iş yapmak isteyen üyelerimiz Odamıza başvurarak, detaylı bilgi alabilir” dedi.