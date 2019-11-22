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Millilerimizi ağırlıyoruz

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 2020 Trisome oyunları hazırlık kampını sürdürüyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesinde bulunan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, 31 Mart- 7 Nisan tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek 2020 Trisome oyunları hazırlık kampını Kocaeli’nde gerçekleştiriyor. Özel sporcular hazırlık kampını Büyükşehir Belediyesi Vezirçiftliği Spor Salonu’nda yapıyor.

ÜLKEMİZE ŞAMPİYONLUK KUPASI

1,5 yıl önce kurulan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, bu kısa sürede Avrupa Şampiyonası’na katılarak ülkemize Avrupa 3’ncülük kupası getirmişti. Büyük başarıları kovalayan Down Sendromlu milli sporcular, 2020 Trisome Olimpiyat Oyunları’nda ülkemize şampiyonluk kupasını getirmek istiyor.

KOCAELİ’DE BİR ARAYA GELDİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Müdürlüğü’ne bağlı Vezirçiftliği Spor Salonu’nda 4 antrenör nezaretinde 12 sporcu hazırlık kampını sürdürüyor. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen Down Sendromlular Futsal Milli Takımı18-25 Kasım tarihlerinde kampa girerek günü çift idmanla kampını tamamlıyor.  Milli takımda Kocaeli’den 4, İstanbul’dan 3, Bursa, Aksaray, İzmir, Samsun’dan 1’er sporcu bulunuyor.

BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR…

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Sorumlusu İbrahim Acar, hedeflerinin 2020 yılı Mart ayında Antalya’da düzenlenecek olan olimpiyat oyunlarında şampiyon olmak olduğunu ifade edereksporcularının neler yapabileceğini göstermek istediklerini belirtti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a da teşekkür eden Acar, bu imkanın Down Sendromlu özel sporculara sunulmasının çok değerli olduğunu belirtti.

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