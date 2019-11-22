Türkiye Şampiyonası’nda Kocaeli fırtınası!..

Diyarbakır’da Türkiye Karate Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Türkiye Ümit Genç, U21 Karate Şampiyonası’nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu karateciler adeta fırtına gibi esti. Büyükşehir Kağıtspor’un alt yapısından yetişen başarılı karatecileri müsabakalarda gösterdikleri üst düzey performans ile şampiyonayı 3 Altın, 3 Gümüş, 4 Bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile tamamladı.

KOCAELİ’NİN SPORCULARI BAŞARIYA DOYMUYOR

Zorlu Şampiyonada mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor sporculardan Fatma Naz Yenen, Rabia Şentürk, Ömer Özer altın madalyayı boynuna takmayı başardı. İsmail Çiçek, Gülsen Demirtürk, Mert Halıcı gümüş madalya kazanırken Ahmet Bulut, Simay Tokcan, Kadir Kaan Bekler, Enes Bulut, bronz madalyanın sahibi oldu.