Okulların 1. ara tatilinin son günleri yaşanırken, öğrenciler sahalara akın etti. Tatili fırsat bilen kulüpler de, birbiri arasında bol bol dostluk maçları yaptı. Bunlardan ikisi de Sarımeşe Belediyespor ve Kartepe Suadiyespor minikleriydi. İki komşu mahallenin minikleri, Sarımeşe’nin tesislerinde bir araya gelip, art arda özel maçlar yaptı. Sarımeşe yönetimi açıklamada bulunarak “2010 /2011/2012 doğumlu sporcularımızla, tesislerimizde misafirimiz olan Suadiyespor’a ve öğrencilerine teşekkür ederiz” dedi.
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Futbol kardeşliği ne güzel!..
Sarımeşe Belediyespor-Kartepe Suadiyespor minikleri birbiri arasında dostluk maçı yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz