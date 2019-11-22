Haydi dev adamlar bi daha!..

Türkiye Basketbol 2.Ligi (TB2L) temsilcimiz Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, zirveyi zorluyor. Geçen hafta lider Bornova’yı deplasmanda deviren takımımız Kağıtspor bugün saat 18.00’de başlayacak maçta, İzmit Atatürk Spor Salonu’nda Geçitspor takımını konuk edecek. 5 maçta 4 galibiyet elde eden takım halen 9 puanla 6.sırada. Geçitspor ise maç fazlasıyla aynı puanla 5.sırada yer alıyor.