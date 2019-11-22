Türkiye Basketbol 2.Ligi (TB2L) temsilcimiz Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, zirveyi zorluyor. Geçen hafta lider Bornova’yı deplasmanda deviren takımımız Kağıtspor bugün saat 18.00’de başlayacak maçta, İzmit Atatürk Spor Salonu’nda Geçitspor takımını konuk edecek. 5 maçta 4 galibiyet elde eden takım halen 9 puanla 6.sırada. Geçitspor ise maç fazlasıyla aynı puanla 5.sırada yer alıyor.
Bugün 14:51 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:52 TSİ
Haydi dev adamlar bi daha!..
Türkiye Basketbol 2.Ligi (TB2L) temsilcimiz Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, zirveyi zorlamaya devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz