İzmit Belediyesi Spor Müdürü ve Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, Kuruçeşme’de ziyaretlerde bulundu. Semt sakinlerinden Mustafa Kabak ve muhtar Hatice Demiroğlu Aksoy ile bir araya gelen Ağa, çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulundu. Kuruçeşme’yi heyecanlandıracak spor projeleri hakkında görüşme yapan grup “Acelemiz yok emin adımlarla semtimize hareket getirecek projeler için ortak hareket edip, en güzelini yapmak için çalışacağız. Yaptığımız işler günlük değil, ömürlük olsun istiyoruz. Gençlik için, gelecek için spor semti Kuruçeşme hayalimize bir adım daha yaklaştık” dediler.
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Kuruçeşme’de mini spor zirvesi
İzmit Belediyesi Spor Müdürü ve Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, Kuruçeşme’de ziyaretlerde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz