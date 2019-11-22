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Kuruçeşme’de mini spor zirvesi

İzmit Belediyesi Spor Müdürü ve Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, Kuruçeşme’de ziyaretlerde bulundu.
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İzmit Belediyesi Spor Müdürü ve Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, Kuruçeşme’de ziyaretlerde bulundu. Semt sakinlerinden Mustafa Kabak ve muhtar Hatice Demiroğlu Aksoy ile bir araya gelen Ağa, çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulundu. Kuruçeşme’yi heyecanlandıracak spor projeleri hakkında görüşme yapan grup “Acelemiz yok emin adımlarla semtimize hareket getirecek projeler için ortak hareket edip, en güzelini yapmak için çalışacağız. Yaptığımız işler günlük değil, ömürlük olsun istiyoruz. Gençlik için, gelecek için spor semti Kuruçeşme hayalimize bir adım daha yaklaştık” dediler.

Bugün 14:52 TSİ - Spor

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