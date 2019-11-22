Gölcük’te geleceğin yıldız Muay Thai adaylarının çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’nda Antrenör Yaşar Doğan tarafından yapılan Muay Thai antrenmanı kıran kırana geçiyor. Gölcük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün tam destek ve verdiği çalışmalar, son derece sıhhi ortamda gerçekleşiyor. Şampiyonların hocası Yaşar Doğan, yetenekli çocuklara özle temel bilgiler aktarıyor.
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Muay Thai yayılıyor!...
Gölcük’te geleceğin yıldız Muay Thai adaylarının çalışmaları aralıksız devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz