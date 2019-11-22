SAL B’DE PLAY-OFF ÖNCESİ SON ÇIKIŞLAR

Kocaeli Süper Amatör Futbol Ligi B Grubu’nda ikinci yarının ilk maçları bugün oynanıyor. Bir haftalık aranın ardından, yeniden lige dönen süper amatörler, artık Play-Off’a yükselme mücadelesine devam edecek. Tabii alt sıralarda da kıyasıya bir mücadele sergilenecek. 18 puanlı lider Yuvacıkspor, 14.45’te Darıca Kültür Martıspor’a konuk olacak. Takipçisi 16 puanlı Değirmendere ise Güneşspor’u konuk edecek. Bu maç saat 17.00’de başlayacak. Maşukiye-Derbent, Sırrıpaşa-Hereke Yıldız günün diğer iki maçı olacak.